Civilización / X. Puig

…en un mundo cíclicamente mediocre. Las cosas realmente sensibles no se pueden exportar y ya lo decía por activa y por pasiva el sr. Josep Pla i Casadevall. En cuestión de arroces se quejaba duramente al salir de las fronteras del Antic Regne de València, el plato estrella a mediados del SXX ya era un auténtico escándalo en el resto de la península. L’arròs sec en otras zonas del país y con sus eternas variaciones en diferentes puntos y sin salir del idioma catalán. Sueca i Benicarló, según el autor de Palafrugell eran los mejores puntos en ese firmamento para no ser nunca decepcionado en este prodigio de fenómeno de máxima concentración en un solo plato que por cierto lleva el nombre del continente (o recipiente) y no del contenido. Luego los apellidos pueden ir variando.

El tesoro avícola y campestre lo precede con el lomo troceado (antiguamente la costilla), los caracoles, joanets en el Empordà y en el País Valencià vaquetes con los garrafons, esas bajoques o habas, acompañados de las irrenunciables alcachofas. El aceite de oliva que nos diferencia al resto del mundo y parte del extranjero, el azafrán y la sal. El autor de El quadern gris resaltaba o insistía en los langostinos de Vinaròs para redondear una auténtica paella valenciana que no es otra cosa que la culminación de la política arrocista en todo el país. Sí, por supuesto, claro…también el magret parece francés pero resulta que incluso la palabra es nuestra. Gracias, yo también les deseo un buen día, seguimos…

La democrática y federal distribución de cada ingrediente adhiere el resultado en un todo inigualable por ninguna otra receta que en el mundo exista. La paella, repito, palabra catalana que no da nombre al plato pues primero el recipiente da nombre a un todo es la sublimación de la horizontalidad con más diámetro de igualdad que fondo como con las antiguas greixoneres mallorquines de sopes. La cocina del olivo siempre basa sus resultados finales en la conjunción de lo horizontal con la combinación del fuego, la tierra, el aire y el agua y los ingredientes en un delicado encuentro. Por eso antiguamente el combustible era siempre la leña y con el fuego bien vivo, los que así lo hemos vivido sabemos lo serio que es el momento último de cocción que garantiza realmente la individualidad de cada grano en esa política de evaporación. En el Ampurdán no aconsejaban cocer nunca con las brasas y sí con las llamas vigiladas en su constancia, sin intermitencia, si lo prueban es algo estresante de culminar, pero el resultado es sublime. En Valencia los antiguos contaban con un pequeño compartimento a parte en la misma cocina para ese exclusivo fuego. En el país de Joan Fuster primero freían la carne y enseguida ponían las habas y alcachofas, todo bien enrubiado añadiendo la sal y el agua. Al empezar a hervir, el azafrán, los langostinos y caracoles se iban incorporando. Estos últimos convenientemente engañados y por cada dos tazas de agua iba una de arroz y luego un gran golpe de fuego y para cuando los granos definen la absoluta evaporación retirar del fuego, pero ojo…un detalle: se deja reposar, pero para nada sobre un pavimento, cemento o piedra. Cuando se puede siempre sobre la tierra, aunque sean los rastrojos del jardín unos minutos. Todo a tierra, pruébenlo. Puede parecer radical pero por los siglos de los siglos que funciona. Cuando no se puede que vaya sobre madera y ya estará en la mesa. Todo viene a cuento pues si caminan por zonas turísticas observarán el auténtico y lamentable espectáculo de la ostentación y negocio del sucedáneo que se pretende con nombre y apellidos sin llegar a hijo bastardo, se sirve y se cobra. Luego dicen que el turismo de calidad desciende. Este país lleva decenios blasfemando gastronómicamente en este sentido, pero los que creemos en las religiones auténticas, las de verdad, no dejamos de acudir a la parroquia.

El otoño avanza un poco torpe y tímido y nos va acercando al final del año. Mientras en algún rincón la lluvia cae perezosa y el aire se va refrescando de noche, con regocijo y eterno agradecimiento recuerdo la suerte, año tras año, de sentarme a tu mesa, Maria Joana Palerm, con los que están y con los que ya no están y lo estarán siempre en el corazón, un auténtico lujo de vida. Una cúspide de cultura y civilización en tiempos de barbarie y en un hermoso rincón de la costa serverina. Un refugio de buenas costumbres, de entrañables tertulias, un viejo timón que sigue marcando y facilitando rumbos. Gràcies, sempre ben vostre.