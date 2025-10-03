Tiempo de propuestas

Cuando nos llegó la primera noticia de que Trump aspiraba a premio Nobel de la Paz no pudimos reprimir una carcajada de hilaridad. Pensamos que era otra extravagancia más del monstruo televisivo que había instado al asalto del Congreso estadounidense para evitar el acceso a la presidencia de Joe Biden el 6 de enero de 2021 porque le habían robado las elecciones. Cómo no exteriorizar la estupefacción ante la información sobre un personaje que no sólo derrotó ampliamente a Kamala Harris de forma apabullante, sino que se aprestó a decir que acabaría con la guerra de Ucrania en dos días y a desmontar el libre comercio mundial amenazando e imponiendo aranceles a todo quisqui, fuera por motivos estrictamente comerciales o como castigo por razones políticas o por amistad con Bolsonaro tras su condena en Brasil por golpista. Pero lo que creímos como una broma, parece confirmarse como una aspiración real del personaje. Trump no puede digerir que se lo concedieran a Obama a los seis meses de su presidencia y sólo porque el inicio de su mandato alimentaba la esperanza de un mundo en paz. Alega el apoyo explícito de Armenia, Azerbaiyán, Camboya, Gabón, Pakistán o Ruanda. Donde más escepticismo han provocado sus aspiraciones ha sido en Europa, cuyo líder más enfrentado a su política, tanto arancelaria como militar, nuestro eximio autócrata, Sánchez, ha pretendido erigirse, tanta es su egolatría, como su némesis ideológica. Todo eso sufrió un vuelco cuando Macron, uno que siempre le doró la píldora, menos que el vergonzoso adulador Rute, dijo que si quería el Nobel, que acabara con la guerra en Gaza. No se sabe si espoleado por Macron o de motu proprio, el hombre que predicaba contra la cancelación de los wokistas y ha pasado a ser el cancelador de los humoristas críticos con su persona, ha presentado su plan de paz para Gaza.

El plan contempla, entre otras cosas, la entrega en menos de 72 horas de los rehenes israelíes, la rendición y desarme de Hamás, la amnistía de todos los terroristas que entreguen las armas, la liberación de cientos de prisioneros palestinos en Israel, la entrega inmediata de ayuda humanitaria en Gaza, el cese de la operación militar de Israel en el territorio palestino. Israel no ocupará ni se anexionará Gaza. Se formará un comité palestino tecnocrático y apolítico en Gaza y una Junta de Paz presidida por Trump y la participación de políticos como Tony Blair. Se deja abierta la eventual formación de un Estado palestino. La Autoridad Palestina ha valorado el plan como un esfuerzo sincero y decidido. Netanyahu lo ha aceptado. Eso sí, afirmando que si el plan es rechazado por Hamás seguirá con su plan de eliminar a la organización terrorista, por las buenas o por las malas. Turquía, Egipto, Jordania y Arabia Saudita apoyan el plan. También en Europa lo apoyan Francia, España, Reino Unido y Alemania. Aunque en España una parte del Gobierno, Sumar, está en contra, lo califica como una farsa. Un Trump premio Nobel de la Paz in péctore, con la contención que le caracteriza y con la modestia acostumbrada, dijo que el día de su aprobación es uno de los más importantes en la historia de la civilización. El mundo está loco, loco, loco.

La otra propuesta que hay que mencionar es la de Feijóo sobre la inmigración que ha aprobado su partido en la convención de Murcia. Algunos de sus términos pudieran ser plausibles, otros menos, por posibles desviaciones de criterios constitucionales de equidad. Pero lo que no se le puede reprochar es que por primera vez descienda de generalidades y concrete las medidas que adoptará en caso de ganar las próximas elecciones. El PSOE ya se ha pronunciado calificando la propuesta de xenófoba y propia de la ultraderecha populista en pos de los votos que se dirigen a Vox, mientras que este partido denuncia el seguidismo del PP de su programa por motivos electorales, pero sin la profundidad de las medidas de Vox. Lo que el PSOE no quiere ver, porque la ideología le impide reconocer la realidad, es que la sociedad española considera ya a la inmigración como uno de los grandes retos actuales, como la vivienda, la política, la pérdida de poder adquisitivo y la ineficiencia del Estado. Algunos pensarán que, además de la ideología, el PSOE está preso de su entrega a los postulados de la extrema izquierda y a la polarización social que le han permitido, tras su derrota electoral en el 23J, hacerse con el Gobierno. En ese sentido, acusar de ultraderechismo al PP, cuando han propuesto la transferencia de las competencias de inmigración a Cataluña a instancias de la ultraderecha de Junts es una contradicción insalvable. En este sentido, el nuevo rumbo del PP se justifica, no por el populismo (soluciones simples a problemas complejos) sino para dar soluciones a las nuevas preocupaciones sociales. Esto ya lo han visualizado otras formaciones europeas en relación a la inmigración. Y no sólo han sido partidos de derecha o ultraderecha como la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, los Hermanos de Italia de Meloni o la AfD de Weidel. También de izquierda, como BSW de Sahra Wagenknecht en Alemania, el socialdemócrata de Mette Frewderiksen en Dinamarca o el laborista de Keir Starmer se han posicionado para frenar la inmigración incontrolada. Si el PSOE sigue sin querer reconocer las nuevas preocupaciones sociales se va a situar en el camino de la decadencia de los otros socialistas europeos, el PSI italiano, el PSF francés o el SPD alemán. Ahora bien, otra cosa es que nos guste Feijóo. Me recuerda el cúmulo de dudas que genera el presidente del PP un cuento de Bernard Malamud, en el que un rabino joven acude a un casamentero para encontrar esposa. El casamentero le ofrece una mujer de veinticuatro años. Un año viuda. Sin hijos. «¿Ha dicho viuda?» dice el rabino. «Viuda no quiere decir estropeada» responde el casamentero. «Jamás se me ha pasado por la cabeza casarme con una viuda» afirma el rabino. «Eso es porque no tiene experiencia. Una viuda, sobre todo si es joven y sana como esta chica, es una persona maravillosa. Le estará agradecida el resto de su vida. Créame, si estuviera buscando esposa, me casaría con una viuda». Hombre, Feijóo joven no es, sano quizá, maravilloso lo dudo. Pero puede que sea la opción más sensata para descabalgar al tirano Sánchez de la silla curul de la presidencia del Gobierno.