Historias de pelos

Contaba Emma Thompson, en su discurso en la Berlinale de hace unos años, que a las mujeres nos han lavado el cerebro para odiar nuestros cuerpos. Durante esa intervención, que rememoro al detalle por identificación, la actriz admitía su incapacidad para mirarse al espejo desnuda y mantenerse inmóvil. Quedarse quieta y no hacer nada. No meter barriga o imaginar cómo seríamos con culito respingón, unas carnes más prietas o unas caderas equilibradas. Thompson remarcaba que todo a nuestro alrededor nos recuerda cuán imperfectas somos. Tiene razón y doblo la apuesta. También nos han lavado el cerebro para odiar cualquier característica que no esté socialmente aceptada. Lo último: el vello tintado de blanco en las axilas de Rosalía.

La artista ha pasado, posado y paseado su palmito por la Semana de la Moda de París. Ha visitado una cafetería española y ha firmado autógrafos y camisetas. Como siempre, ha derrochado estilo, simpatía y frescura, pero la han acribillado a críticas e insultos por mostrar el vello de las axilas tintado de blanco. Una mujer con pelos es, para muchos, sinónimo de persona sucia. Es alguien repugnante y vomitivo. Ni que fueran armas de destrucción masiva.

Pelos y pelusas son temas críticos recurrentes. Recuerdo a la actriz Julia Roberts, que no puede ser más guapa, durante el estreno de Notting Hill. Acudió con un vestido rojo sin mangas y, oh, pobre, osó levantar un brazo para saludar a los cientos de fans que se acercaron a la entrada del cine. La noticia no fue si la química entre ella y Hugh Grant funcionaba o si su interpretación se basaba en el método Stanislavski. La noticia fue que no se había depilado las axilas. En mi gimnasio hay una chica muy fortachona que hace ejercicios de calistenia con una precisión envidiable. Hace poco cacé a un grupo de jóvenes que, en vez de admirar las dominadas o flexiones que ejecutaba, criticaban, se burlaban y cuchicheaban sobre la mata negra que aparecía bajo sus brazos cachas. Uno de ellos llegó a decir que esa «asquerosidad» debería estar prohibida y que ojalá le denegaran el derecho de admisión. Fue gracioso escuchar el comentario en boca de alguien con pelo desde los tobillos y hasta las orejas.

En mi adolescencia tuve una amiga que, en cuanto el novio le proponía una tarde romántica, lo dejaba todo y corría para repasarse cejas, bigote y cualquier pelillo que pudiera sobresalir de su anatomía. Según ella, era una maravilla de amante, aunque un poco obsesivo con eso de ser lampiña. Un día tuvo un accidente con la cera caliente y tuvimos que ir a urgencias para que le hiciesen curas en una ingle abrasada y magullada. ¡Todo fuera por el amante maravilla!

Algo tan anecdótico, como el vello de Rosalía, hace que piense en decisiones estéticas que tomamos. Me pregunto si todas son por elección propia o por imposición social. Rasurarnos. Teñirnos. Maquillarnos. Usar sujetador, a pesar de no necesitarlo y de estar mucho más cómodas con nuestros pechos en libertad. Nada especialmente relevante ni trascendente. Sólo un cúmulo de pequeñas cositas, de exigencias muy sutiles que nos alejan del objetivo de ser capaces de plantarnos frente un espejo y dejar de odiar, aunque sólo sea un poquito, nuestro cuerpo. Y el de las demás. Por cierto, me depilo.