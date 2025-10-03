Donald Trump no perdona

Damos tan poca importancia a todo lo que tenga que ver con la religión o la moral humana que pronto hemos olvidado que Trump no perdona a sus enemigos. Lo proclamó en el funeral de Charlie Kirk, después de que su viuda Erika dijera que perdonaba al asesino. Ni el hecho de que Trump diga, con tanta frecuencia, cosas enormes no excusa que las olvidemos. Es época de olvidos, de grandes indignaciones que pronto acaban en el desván, época de oleadas de emocionalismo que duran menos que la canción del verano.

El perdón nos resguarda del odio y la venganza. Un Trump vengativo viene a decirnos que el perdón es una debilidad cuando en realidad es una fortaleza humana. Paz, piedad, perdón pidió un político ante el terrible fracaso que representaba la guerra civil española, a la que había contribuido. Perdonar a nuestros deudores ha sido un fundamento de nuestra supervivencia como seres humanos, como sabe la viuda de Charlie Kirk. No parece que nada humano pueda quitarle el sueño a Trump, ni le acechan aquellas negras pesadillas que Lincoln tenía durante la guerra civil.

Incluso por parte de alguien tan tortuoso como Trump, negar el perdón es un postulado atroz, superior al improperio más indigno de cualquier otro presidente de los Estados Unidos. Tiene algo de primitivismo de muchacho malcriado pero, sobre todo, da la impresión de que para Trump todos somos sus enemigos, un día u otro. Ha tirado de la cadena y la facultad humana del perdón se ha ido por el sumidero entre titulares sensacionalistas, nubes negras de X, tertulias incendiarias y risas de Putin en el Kremlin.

Sería nefasto que esas bajezas de Trump borrasen de la memoria europea el rédito histórico de la alianza con Norteamérica. Eso fueron la Primera Guerra Mundial y la Segunda, el plan Marshall, la defensa de la libertad en la guerra fría, el puente aéreo para alimentar Berlín, la permanencia fundacional de los Estados Unidos en la OTAN o lograr que, con el riesgo de la destrucción mutua asegurada MAD, la paz fuera imposible y la guerra improbable, como dijo Aron.

Ahora mismo, se podría establecer un paralelismo entre las amenazas de Putin y el despliegue de mísiles en 1977, cuando la Unión Soviética dispuso en batería sus nuevos mísiles SS-20, cuyas cabezas nucleares amenazaban a Europa. Entonces, también hubo movilizaciones pacifistas en toda la Europa libre, más bien inconscientes de que el peligro no procedía del Oeste sino del Este. Si Trump fomenta antiamericanismo es de otra fibra, aunque se sume al distanciamiento entre Europa y los Estados Unidos, también azuzado desde la red social del trumpismo.

Es una desproporción ridiculizar el empeño de la Unión Europea por evitar lesiones mayores en el acueducto trasatlántico. Cuando Trump actúa de espaldas al Departamento de Estado y al Pentágono, conviene recordar que la paciencia es una virtud de la diplomacia clásica que casi siempre ha dado buenos resultados. También hay que perdonar a quienes no saben lo que se hacen.