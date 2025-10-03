Opinión | Tribuna
Autogovern i finançament: No podem anar enrere, hem d’anar cap endavant
La negociació sobre finançament singular va encetar, un cop més, el debat sobre el model territorial espanyol, un debat sempre obert al voltant de l’estat de les autonomies. El PP balear va rebutjar categòricament aquesta possibilitat, per nosaltres és un greu error ja que com s’ha recordat aquests dies si bé el pacte és amb la Generalitat el plantejament global està obert a que es puguin beneficiar la resta de comunitats autònomes, incloent un esment a l’ordinalitat, irrenunciable per a les Balears dins la revisió del sistema de finançament. Es tracta d’una oportunitat per la nostra terra, deia Francesc Antich: «la discussió actual hauria d’obrir el diàleg sobre la federalització del model de finançament de les comunitats autònomes». Seria important no rebutjar aquest debat i incorporar-hi Balears, encara que la qüestió estigui a l’agenda política com a resposta a una reivindicació catalana, obre l’escletxa per a que les Balears plantegem la nostra demanda.
Això no és nou a Espanya i en l’avanç de l’autogovern, en més de 40 anys d’estat de les autonomies hem avançat en competències i finançament seguint el solc que deixa la negociació entre l’estat i Catalunya. Recordem que es va possibilitar la reforma de l’Estatut d’Autonomia balear el 2007 després de la reforma de l’Estatut català, sumant-nos a moltes comunitats autònomes que els van actualitzar, donades les facilitats del govern de l’estat. Els acords de Pujol amb González i Aznar van facilitar l’avanç clau en corresponsabilitat fiscal, les competències sobre tipus de gravamen i deduccions a la imposició directa (IRPF, patrimoni, successions i donacions) o la cessió de l’IRPF. Durant la Transició i l’etapa constituent el donar solució constitucional a les demandes seculars d’autogovern de les nacionalitats històriques permeté introduir l’opció de que les províncies es constituïssin en Comunitats Autònomes. Anant enrere també fou a través de les reivindicacions de Catalunya que la República creà la figura de les regions autònomes, s’obrí debat als territoris sobre si s’havien de constituir com a tals, també a Balears, on arribarem a tenir redactat un Avantprojecte d’Estatut.
Per tant, la negativa total del Govern Prohens a parlar de finançament singular o a acceptar la condonació del deute, entesa com a part d’aquesta negociació al voltant del finançament, responen no només a l’acatament del PP balear de les directrius de Feijóo, posant les estratègies del seu partit per damunt dels interessos de les Illes Balears; des del meu punt de vista aquesta radical oposició del Govern balear respon també a una falta de convicció autonomista.
Es percep aquesta manca d’autonomisme en el tractament que donen a altres qüestions d’actualitat, quan el Govern no dona resposta a la necessitat de polítiques que assegurin el dret a un habitatge digne senyala a Madrid pels seus fracassos. Tampoc creu en el federalisme intern, base del funcionament de les Balears, i deixa sense resposta al Consell de Formentera davant la crisi d’arribades de menors no acompanyats, senyalant un cop més a l’adversari polític enlloc d’afrontar el problema.
Que hauria de fer un Govern coherentment autonomista? En primer lloc tenir clar que ha de defensar els interessos de les illes encara que aquests no coincideixin amb les directrius sorgides del seu partit. En segon lloc, el Govern Prohens romp amb una realitat que s’ha complit històricament i que ha permès avançar a Balears, ni Cañellas rebutjà el 1993 la cessió del 15% de l’IRPF pactat per González i Pujol, ni Matas desaprofità que s’obrís l’opció de la reforma de l’Estatut per part del Govern Zapatero. Convendria que el Govern actual fes un anàlisi correcte de la situació política i intentàs assolir els majors beneficis per a les Balears, fet que sols serà possible entrant al debat i la negociació.
A les Illes Balears ens costà assolir l’autonomia, durant bona part del segle XX no es donà el desenvolupament social, econòmic i polític d’altres regions, no aparegué una burgesia que fes de l’autonomisme la seva bandera, foren minoria durant molt de temps els que reivindicaven l’autogovern, sols amb la mort del dictador i l’arribada de la llibertat es parlà de manera oberta i s’assolí suport popular a la reivindicació d’autonomia. Josep Maria Llompart considerà l’autonomia, en el discurs de la històrica manifestació de 29 d’octubre de 1977, «un marc indispensable on les illes podrem resoldre els greus problemes que 40 anys de dictadura ens han deixat com a herència». Les Illes Balears es troben en un moment de maduresa política (ens permetria ser un actiu de l’avanç cap a l’estat federal), amb institucions consolidades, que tenen mancances, necessitats competencials i financeres que sols es poden resoldre amb el lideratge de les institucions que hem creat per representar al conjunt de la comunitat, per desgràcia, actualment aquest lideratge no és al Consolat per seguir l’exhortació de Llompart el 1977: No podem anar enrere, hem d’anar cap endavant.
