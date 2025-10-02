O sea que Begoña Gómez era noticia

La nueva superioridad moral no consiste en creerse en posesión de la verdad, sino en decidir qué es mentira. En la persecución de pecadores y criminales, está acreditado incluso a través de la novela negra que los rastreadores del delito pueden ser peores que los delincuentes, por lo civil o por lo religioso. En cambio, el trabajo inventado de detector de fake news es el nuevo sacerdocio inatacable, nadie vigila al vigilante. Históricamente, el puritanismo informativo llevó a los guardianes de la decencia a evitar cualquier mención sexual en la mayor operación financiera de la época, estamos en los años ochenta. Hasta que terció el Times londinense de Rupert Murdoch en la polémica, con un explícito titular a toda página, «Marquesa desbragada frustra la mayor fusión bancaria en España».

Era divertido contemplar a la prensa seria de aquellos tiempos, hoy consagrada a la detección de fakes, recuperando las informaciones sexuales pero decisivas para la economía española que previamente habían despreciado. Cuarenta años después, la cifra mágica que define a las dos jefaturas del Estado concluidas recientemente, el orbe informativo afronta un dilema idéntico, singularizado ahora en la figura de Begoña Gómez. No se discutirá aquí, tal vez para decepción de la lectora, si la encausada y casi procesada Segunda Dama merece el castigo judicial a que está siendo sometida. Se trata solo de destilar la unidad de medida informativa, era una noticia.

Al igual que ocurriera con la fusión prehistórica de Central y Banesto, los mismos faros morales que negaban la mínima trascendencia a los cargos obtenidos por la esposa de Sánchez se encargan ahora de brindarles una atención preferente. Intentan absolver a su heroína con denuedo pero, de nuevo, el contraste de pareceres es la esencia de la enjundia periodística. Que se sepa, y ahí radica el crimen de los policías, ninguno de los impecables guardianes de las esencias ha pedido disculpas o reconocido siquiera que Begoña Gómez no era un fake.