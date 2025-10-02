¿Por qué se modifica ahora el Estatuto Marco?

Han pasado más de 20 años desde que se aprobó el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (Ley 55/2003). Y en estos veinte años, el mundo ha cambiado más de lo que esa norma parece reconocer. La sanidad actual poco tiene que ver con la de principios de siglo: las estructuras profesionales son distintas, las formas de trabajar se han transformado, las exigencias de conciliación son mayores, y los riesgos laborales se entienden de otra manera. Sin embargo, seguimos rigiéndonos por un marco jurídico que responde a una realidad ya inexistente.

El trabajo de un médico hoy es muy distinto al de hace más de 20 años, algo evidente, pero sigue regulado por una norma envejecida y desconectada de la realidad sanitaria actual. El Estatuto vigente no regula bien las nuevas formas de provisión de plazas ni el trabajo en red, ignora la sobrecarga derivada de las guardias y la doble jornada de los facultativos, no reconoce los derechos en materia de conciliación ni la protección frente a riesgos psicosociales. Tampoco se adapta al marco académico europeo tras el Plan Bolonia, lo que genera inequidades en la clasificación profesional y en la retribución de los distintos colectivos. En definitiva, es una norma que lleva años pidiendo una reforma que nunca llegaba.

Ha tenido que venir Europa, y la presión de Bruselas, para que llegue la auténtica razón del cambio. La Ley 20/2021 obligó a España a reducir la temporalidad en el empleo público por debajo del 8%, como parte de los compromisos adquiridos en el Plan de Recuperación financiado con fondos europeos. Eso significó poner límites a la interinidad, reconocer compensaciones económicas por abuso de temporalidad y, sobre todo, adaptar toda la normativa sectorial, incluido el Estatuto Marco. No es casualidad que la reforma se ponga en marcha ahora: llega más por exigencia externa que por convicción interna.

Aún así, se nos propone un modelo de cambio, un nuevo Estatuto Marco que todavía responde menos a las necesidades actuales de la realidad de los médicos y facultativos y cuya aprobación solo provocará la fuga de profesionales formados en España, hacia otros lugares donde se reconozca y se recompense la responsabilidad de nuestro trabajo.

Además, en estos 20 años de espera, el sistema universitario también ha dado un giro radical con Bolonia. Eso provoca que se equiparen titulaciones muy diferentes, con la consiguiente confusión, agravios comparativos y desigualdades retributivas. Una reforma coherente debería reconocer la formación y la responsabilidad reales, evitar falsas equiparaciones y garantizar una progresión profesional justa, pero no es así. En vez de avanzar, retrocedemos en reconocimiento y derechos perdidos.

En todos estos años, también hemos aprendido mucho sobre los riesgos que sufre el personal médico —agresiones, exposición biológica, sobrecarga, guardias interminables— y la conciliación ya es un derecho reconocido por ley. Sin embargo, ni el Estatuto Marco vigente, ni el borrador de reforma, ofrecen una respuesta real a estas necesidades.

La reforma del Estatuto Marco es necesaria y urgente, pero solo tendrá sentido si reconoce la singularidad del personal médico y facultativo, se ajusta a la realidad académica y laboral de hoy y garantiza estabilidad, conciliación y protección frente a los nuevos riesgos que afrontan los 177.000 médicos de nuestra sanidad pública. Más allá de ser una obligación impuesta por Europa y con dos décadas de retraso, debería convertirse en una oportunidad histórica para dignificar las condiciones y rendir verdadero reconocimiento a la labor diaria de nuestros médicos y facultativos y de todo el personal sanitario.