Opinión
Maria Antònia Font Gelabert
(Semblança)
Maria Antònia Font Gelabert (Palma, 1957) viu —com ho diríem?— instal·lada dins l’activisme en pro de les causes col·lectives que considera que són justes. Això la fa una dona entre necessària i imprescindible per mantenir l’esperit de revolta. És a dir, per a revifar la salut moral, sempre més aviat en precari, del conjunt de la societat. El conformisme, la resignació, la complaença, la pesadesa d’ànim, allò de ja veurem què podem fer, no entren dins els seus esquemes mentals. Per això, quan té una pensada o rep un suggeriment aliè destinat a millorar l’estat de coses vigent en allò que afecta els seus centres d’interès, es posa a elucubrar vers l’objectiu amb una calma benedictina, però també amb una determinació irrefrenable. Al cap i a la fi, el seu tarannà s’explica per una qüestió de creences fermes, tan arrelades dins l’altura, si fa no fa, com l’arbre dels penyals.
Filla, germana, esposa, mare i, ben recentment, àvia, recorda amb delit haver crescut en el si d’una família en què la cohesió, l’ajut recíproc i l’estima marcaren —i marquen— el present i l’esdevenidor. De son pare, Jaume, un gran coneixedor de tots els racons de l’illa, rebé, afirma, l’amor per Mallorca, per la natura i per les petites coses; sa mare, Francesca, nada a Marsella, una dona especialment intel·ligent que amb quatre fills no deixà de fer feina mai a casa i fora de casa, els transmeté, de la seva part, l’amor incondicional per la llengua, justament ella que a la seva infantesa i joventut sota el règim franquista havia patit humiliacions i vexacions —que va fer coneixedores públicament anys endavant— per fer servir el català.
Anar a escola, a na Maria Antònia, no li agradava ni poc ni gens, però compensava aquest desgrat amb l’estudi i la pràctica de les arts escèniques. Tanmateix, reconeix que en els diversos centres educatius convencionals on recalà al llarg del seu aprenentatge trobà mestres d’un alt mèrit, dels quals rebé influències que jutja que foren determinants. Tant pel compromís dels docents en qüestió amb uns valors que aleshores, en plena dictadura, estaven perseguits, com per la capacitat que tenien d’ensenyar els deixebles a ser persones lliures a partir del conreu permanent de l’esperit crític. Esmenta els germans algaidins Pere i Joan Mulet (literatura i francès); Francesc Aguiló (matemàtiques); Conxa Nebot (de formació de l’esperit nacional!), catalanista sense que es pogués notar gaire, i, molt especialment, a Monti-Sion, Jaume Llabrés, professor de literatura, gran cinèfil, que s’entestava a aconseguir, diu, amb una pedagogia captivadora, que sabéssim escriure i entenguéssim allò que llegíem.
El pas a la Universitat de Barcelona després de cursar el tres primers anys de filologia hispànica a Son Malferit significà l’entrada a un món d’uns horitzons més oberts on les expectatives que s’albiraven tenien una altra dimensió. La dansa, sempre la dansa, a la recerca de la creativitat i l’harmonia entre el moviment del propi cos i els compassos de la música (de qualsevol música ben construïda), i el teatre eren les grans fites que justificaven dedicar-los tot el temps i els esforços que calguessin. Així les coses, acabats els estudis de filologia catalana —que cursà, sosté, per poder lluitar millor per la llengua que estimava— i amb una feina d’ensenyant ja professionalitzada, tornà a Palma empesa per la petició expressa de sa mare per allò de la unitat familiar. No se’n penedeix, del retorn.
Professora —de 1992 a 2007— a la UIB de l’assignatura de dansa impartida als alumnes de magisteri, que compaginava amb les classes a l’Institut Aurora Picornell —capricis del destí!—, feines que evoca com del tot gratificants, el món del sindicalisme tocà finalment a la porta. L’STEI (Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament de les Illes), la lluita sindical i, sobre totes les coses, la lluita per la llengua catalana des de la plataforma que li proporcionava el sindicat, concentraren la major part de les seves energies. Fou aquí, a partir de l’any 2002, on es donà a conèixer públicament per desenvolupar una feina ímproba, brillant i sense desmai des del secretariat de l’ensenyament públic i, després, de normalització lingüística, en una època especialment difícil que abraçà el lamentable període de barbàrie sota la presidència de l’innominable José Ramón Bauzá (2011-2015). La històrica i exitosa manifestació de les samarretes verdes del 29 de setembre de 2013, la més massiva, amb diferència, que hem conegut mai a casa nostra, fou el resultat d’una treball lluït esmerçat per un bon grapat de col·lectius a partir de la idea central de la unitat d’acció, que és sempre, diu, una idea guanyadora.
Com a dona de lluita, com a activista incansable, l’atenció l’ha concentrada en diversos fronts perfectament interconnectats. En primer lloc, la llengua catalana, que estima, de forma irrenunciable, amb delectació i serenor alhora, i per la qual manté, impertorbable, un to educadament reivindicatiu, fins i tot en situacions extremes. En segon lloc, el feminisme; per bé que, diu, el feminisme no ha estat una prioritat dins la seva trajectòria personal i professional, s’ha interessat vivament per l’estudi de la manera que tenen les dones d’entendre i d’organitzar el món, de participar en els processos de canvi social i de fer part de la presa de decisions. Com que les dones, afegeix, sempre han tingut cura de la vida sostenible, també han de tenir un paper fonamental en la preservació i el foment de la diversitat lingüística i cultural (ecofeminisme, en diuen). Això explica que hagi estat la creadora i sigui l’entusiasta impulsora del Col·lectiu de Dones dels Països Catalans, perquè així es vincula el feminisme i la reivindicació nacional. Finalment, cal esmentar la seva lluita pública pels drets nacionals de Catalunya, pel retorn dels exiliats i per la llibertat dels encausats en els processos contra l’independentisme català i de denúncia de la repressió. Encara afegiríem la seva presència activa en la batalla, sempre inacabada, per la justícia, la igualtat i els drets fonamentals.
Pot ser que hagi arribat el moment de parlar dels afers de l’ànima, dels que, habitualment, hom es reserva o en parla poc. Les passions, la vida, la mort, l’amor... De les passions, sense dubtar-ho ni un segon, en destaca tres, que ja han quedat enunciades: la llengua catalana, la dansa i la família. De la vida, diu que n’està enamorada i que l’entén com el temps compartit amb els éssers vius que habiten la Terra. De la mort, que l’hem de mirar a la cara i que no deixa de ser una part de la vida. I de l’amor, que és una energia guaridora i molt poderosa que ho hauria d’envair tot. Practica la meditació i sent una estima profunda pel silenci i la solitud, el silenci i la solitud dels monestirs, que freqüenta i pels quals sent una atracció especial.
