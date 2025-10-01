Opinión
No hi ha ciències ni lletres
La lectura acurada i reposada d’un llibre que va citar Josep Lluis Pol en el suplement Bellver en abril d’aquest diari fa unes setmanes, titulat «Càlcul de metàfores», em porta, un cop més a la reflexió que, per repetida cada inici de curs, no deixa de tenir valor any rere any. Em referesc a la separació, sobre el paper i en els programes d’estudi, entre les assignatures qualificades «de ciències» i les dites «de lletres», una separació que, convindria eliminar o, si més no, matisar, ja que el món no és dual i, per tant, el coneixement no ho hauria de ser.
El llibre esmentat porta per sots títol «La confluència de ciència i humanitats al segle XXI» i està escrit per Lluís Nacenta, investigador a la vegada que escriptor i músic. En el petit volum, de menys d’un centenar de pàgines, Nacenta posa sobre la taula el que fa desenes d’anys, el 1959, ja defensà el químic i novel·lista Charles Percy Snow a través de la teoria que titulà «Les dues cultures» i segons la qual és necessari obrir horitzons i no fer plans d’estudis basats en la dicotomia entre Ciències i Lletres, sinó més adequats a una idea global de l’aprenentatge. Els més espirituals en dirien «holística».
Cert que, en els alumnes de cursos superiors i que tenen clar al que volen dedicar-se, per ventura es podria matisar aquesta unificació de sabers, tot i que som més partidari que la separació es doni a nivells universitaris més que en el batxillerat, ja que, deman: «saben tots els joves de setze anys a què es voldran dedicar en ser grans?». Tenc ben a prop adolescents que han necessitat anys o experiències vitals per saber la carrera o el grau de formació professional que volien estudiar; i en molts casos no ho han pogut fer, ha estat massa tard, ja que, en el batxillerat, no havien cursat les assignatures que els hi obrien aquestes vies.
Si de savis és errar: No poden equivocar-se els joves? Si la maduresa civil arriba als devuit anys: Per què els feim triar una cosa que definirà el seu futur als setze?
Faig meva la idea que inicià Snow i que ara continua Nacenta en aquest llibre, la tesi del qual ja es pot endevinar en el mateix títol, unint en una sola frase curta el concepte més científic de tots, el càlcul, amb el recurs literari més potent, la metàfora. De fet, l’acció de calcular pot ser en sí mateixa una metàfora, i una metàfora pot esdevenir també un càlcul.
