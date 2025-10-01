González Mariscal de Gante, un juez decano al servicio de las derechas

Los jueces decanos tienen encomendadas funciones un tanto etéreas, esencialmente las de defender los intereses corporativos de los integrantes de la Judicatura. Ahora acaba de ser elegido, obteniendo 42 votos de los 67 posibles, Alejandro González Mariscal de Gante, quien, cómo no, es connotado miembro (portavoz) de la Asociación Profesional de la Magistratura, plataforma de jueces que ocupa los cargos clave de la Judicatura, además de poseer mayoría relativa en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siempre al servicio del PP. ¿Quién es el nuevo juez decano? Si por sus obras los conoceréis, dicen los Evangelios, que para sentencias son insuperables, las de González Mariscal de Gante no es que hablen por sí solas, sino que, en caso concreto y llamativo, definen una trayectoria. Inconfundible sello político. Suyo fue el auto que impidió la demolición del pedrusco fascista de Sa Feixina, atendiendo a una demanda de ARCA, asociación presuntamente conservacionista, que perdió el oremus y ya no lo ha recuperado. El nuevo juez decano amuralló el pedrusco; pudo hacerlo porque cuando la inútil socialista Aina Calvo fue alcaldesa de Palma exhibió sus carencias: ausencia de fuste, cobardía congénita; en fin, incapacidad para hacer lo que correspondía, limitándose a colocar una inscripción en hierro forjado, que no hay quien atine a leerla, dándose por satisfecha suprimiendo determinados símbolos incorporados al ominoso falo. El resto de la historia fue el previsible, y ha sido un alcalde del PP, Jaime Martínez, conchabado para la ocasión con Vox, quien le otorga la máxima protección al pedrusco infame inaugurado por el general Franco cuando las Españas eran erial de hambre, represión y muerte. Cojonudo.

Y hete aquí que en los últimos días de septiembre de 2025, casi coincidiendo con el aniversario redondo, medio siglo, de la muerte del dictador, a los jueces de Palma les da por hacer decano a Alejandro González Mariscal de Gante. Definitorio su apellido materno : los Mariscal de Gante atesoran extensa biografía en la Judicatura. Margarita Mariscal de Gante (tía del juez decano por parte de madre) fue ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar. Era hija de un juez y policía de la Brigada Político -Social de la dictadura, Jaime Mariscal de Gante, encargada de reprimir, torturar y asesinar llegado el caso a quienes se oponían al franquismo teniendo la desdicha de caer en sus manos. Otros Mariscal de Gante acumularon méritos en el Tribunal de Orden Público (TOP), eficaz instrumento represor de la dictadura, creado en los inicios de la década de los sesenta del pasado siglo, del que fue juez instructor el policía antes citado. Las actuaciones del TOP han quedado registradas en los anales de la infamia.Pues de esa saga viene el nuevo juez decano de Palma, al que nadie podrá achacarle las andanzas de sus mayores, por supuesto. González Mariscal de Gante, en una entrevista en Diario de Mallorca, dejó dicho sobre la amnistía lo que sigue: «atenta contra los principios más elementales de nuestro sistema», añadiendo que «supone reconocer que los jueces no hemos sido justos en nuestro trabajo». Acabáramos, qué descubrimiento, Señoría. Además, concedió que el Tribunal Constitucional (TC) está politizado. Para la derecha judicial es así cuando no lo controla; si está en su órbita, las cosas cambian, como, es somero recordatorio, cuando lo preside alguien afiliado al PP.

Elegido por 42 votos sobre 57. Mayoría absoluta abrumadora. Y nos dirán que la Judicatura no es de derechas de toda la vida.

Acotación estupefacta.- Explotan un piso turístico ilegal a unos metros de Cort, el Consell y el Parlamento balear. En pleno centro de Palma, en la calle Conquistador. Y aquí paz y después gloria. La estafa política perpetrada por las instituciones es clamorosa: reducir la masificación turística, ni hablar.