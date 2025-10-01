«Estoy de baja por paternidad»; «Un dolor no me permite andar, y estoy esperando que me llamen para hacerme infiltraciones»; «Hace meses que estoy de baja por depresión»; «hoy no tengo ganas de ir a trabajar»... Todo esto computa como absentismo laboral.

La palabra absentismo contiene una carga negativa que invita a desconfiar, como si siempre se tratara de excusas. No siempre es así. La mayor parte de esta realidad no tiene nada que ver con la pereza ni con la escaqueo. Habría que empezar a distinguir una cosa de la otra con palabras nuevas. Dicho esto, el absentismo laboral, justificado o injustificado, es un gran problema para el país. Según datos recientes, España, aparte de haber batido su propio récord, parece que lidera el ranking en la Unión Europea. Y digo que parece porque cada país lo mide ligeramente diferente. Estos niveles de absentismo son consecuencia de la evolución demográfica, económica y legislativa. Y también de la desestigmatización de la salud mental. Vayamos por partes.

En cuanto a la demografía, los mayores de 55 se han duplicado en dos décadas y ya suponen el 20% de la población activa, el doble que hace 20 años. No hace falta decir que los problemas de salud aparecen con la edad. Los retrasos en la diagnosis o las listas de espera por cirugías alargan el periodo de baja. Además, el covid supuso un punto de inflexión en la salud mental de la población, tanto por el sufrimiento que generó como también por una mayor conciencia y sensibilidad para buscar ayuda. Mientras que en 2019 se estaba alrededor de los 400.000 casos, en 2024 se superaron los 630.000, y las bajas por salud mental tienen un periodo de recuperación más incierto que el de las enfermedades físicas.

La economía va bien. Los niveles de ocupación, también. Esto hace aumentar el absentismo, aquí y en el resto de países del mundo. Cuando los trabajadores tienen seguridad y confianza en la economía, no les dan miedo las posibles consecuencias de ausentarse del trabajo. Este fenómeno se puede ver claramente con la serie histórica: se observa una reducción del absentismo entre 2008 y 2013, llegando a mínimos del 4%, en un periodo de crisis económica y niveles altos de paro; desde entonces, ha aumentado progresivamente hasta situarse en alrededor del 7% el primer trimestre del 2025, según datos de Ranstad.

Por su parte, la tendencia legislativa ha sido la de introducir cambios que incrementan el absentismo. En el ámbito de la conciliación, por ejemplo, los permisos de paternidad, equiparados a los de maternidad de 16 semanas. También se modificó el Estatuto del Trabajador eliminando las faltas de asistencia reiteradas, a pesar de ser justificadas, como motivo de despido procedente para evitar una discriminación por razones de salud. Los cambios legislativos pueden tener sentido desde un punto de vista social, pero tienen consecuencias.

La situación actual es que el impacto económico del absentismo se está haciendo insostenible, tanto para el tejido empresarial como para la Seguridad Social. Por lo tanto, hay que buscar e implantar soluciones, que tienen que venir sobre todo del sector público. Sabiendo que tres de cada cuatro bajas se deben a cuestiones médicas, lo que conviene sobre todo es reducir las listas de espera. La otra medida que hay sobre la mesa es el alta progresiva: empezar a trabajar a tiempo parcial durante 30 días en aquellas bajas de larga duración, para facilitar la transición. Se trata de una propuesta sin demasiado apoyo social, a pesar de que existen programas con un espíritu similar en Alemania y Francia.

Al ámbito empresarial le corresponde velar por la prevención de los riesgos laborales y tener cuidado del clima laboral. Incluso, se puede valorar tener un servicio psicológico para los trabajadores. En la serie Billions una psicóloga laboral mantenía el equilibrio emocional de los trabajadores (y del CEO) en un entorno a máxima presión. Hay que entender que la salud mental y emocional es una condición para trabajar bien.

Por último, a pesar de que se desconoce el porcentaje de absentismo injustificado, habría que encontrar medidas para que sea lo más bajo posible. Aparte del coste, tiene un efecto desmotivador para el resto del personal y devastador para la cultura de la organización.