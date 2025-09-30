Opinión
Marratxí: qüestió d’elegir
Els proteccionistes defensen que AENA podria posar les plaques solars a les teulades. Però han optat per la solució més pràctica i segura, que és la de clavar els panells al terra
Des de fa uns anys, els veïns de Marratxí exemplifiquen una de les moltes contradiccions en el que s’ha convertit avui l’espècie humana: volen un planeta net i polit. Immaculat. Però si els fan escollir entre tenir fonts d’energia verda i lloc per passejar les criatures, fer exercici o que les mascotes puguin tenir un lloc per a anar de ventre , prefereixen el segon. Ignoro el que deu costar el manteniment dels cans dels emirs del Golf, però podria ser molt menys que la tirallonga de milions d’euros que les administracions públiques es poden veure obligades a pagar en un plaç no gaire llarg de temps per aquest fet. Això si: no ha fallat la fotografia dels polítics amb l’associació veïnal de Son Bonet. Els vots abans que el Dret? Vegem-ho.
Des d’un punt de vista jurídic, és poc comprensible - o molt, segons es miri el nivell de comoditat humana - que es reclami com a «seu» ( de la ciutadania ) un solar que té un propietari, en aquest cas AENA. Qui no es té constància que hagi deixat les seves obligacions fiscals envers el poble. Per tant, amb tants o més drets que els marratxiners i marratxineres a fer el que la normativa li pugui deixar fer a ca seva. I - també - és igual d’incomprensible el nivell de la política local, avantposant els interessos partidistes al Codi Civil. Des dels moviments proteccionistes es defensa que AENA podria posar les plaques solars a les teulades dels seus aeroports. I és ben cert. Però han optat per la solució més pràctica i segura, que és la de clavar els panells al terra. I a un solar de la seva propietat. Una altra cosa és que no agradi o que la gestió per part de la propietat - certament poc curosa - acabi portant a perilloses confusions.
Confusions que, amb matisos, s’està donant al mateix municipi. A uns quilòmetres de distància - l’urbanització Els Garrovers - i per la mateixa causa: la possible instauració d’un hort solar al costat de l’assentament. Sense entrar en la batalla de si l’energia solar s’ha de instal·lar en sòl rústic o no, heus aquí la contradicció: no tenim cap problema en fer de «possessions» centenàries ( Sa Cabana, Els Garrovers, Son Daviu, Son Nebot, Les Llegítimes, Els Caülls… ) poblats per a pròspers ciutadans. Sinó que es posa el crit al cel quan al costat d’aquestes es projecten inversions per a un planeta més eficient ecològicament parlant. L’excusa per part de les associacions de propietaris és que «vàrem invertir aquí per viure entre ametllers». El problema ve quan els ametllerars són d’un altre. I la seva propietat vol rendibilitzar el camp d’una altra manera que no sigui venent-lo.
Per tant, la pregunta deu assaltar nit i dia els marratxiners: de qui és , el seu poble? Cadascú a ca seva amb la seva escriptura - amb els seus furs i deures - o en peculiar «totum revolutum», en una curiosa versió de comunisme del s.XXI? Seria qüestió d’elegir. No fos cas que, depenent de quina sigui l’opció i el que diguin els jutges, ens podem trobar amb el «pipican» més car no ja d’Espanya o Europa. Sinó del món.
