Cuando el alma del médico se fatiga como el acero

Un médico

En ingeniería, la fatiga de materiales es un fenómeno bien conocido y temido. Ocurre cuando una estructura sometida a cargas repetitivas, aunque estas no alcancen su límite elástico, empieza a degradarse lentamente. Sin avisos visibles al principio, las microfisuras se multiplican hasta que el colapso es inevitable. Es un enemigo silencioso, pero implacable. Exactamente lo mismo ocurre con el médico y facultativo del Sistema Nacional de Salud.

Quienes redactan nuestras normas laborales lo ignoran —o prefieren ignorarlo—, pero el médico y facultativo estatutario trabaja bajo una arquitectura de sobrecarga planificada. Tiene dos jornadas obligatorias: la ordinaria, de hasta 37,5 horas semanales, y la jornada de guardia, una peculiar forma de «disponibilidad forzosa» que puede extender la actividad asistencial hasta 24 horas seguidas. Estas guardias, por ley, no son extraordinarias, sino parte del diseño del sistema. Lo extraordinario se ha convertido en norma, y lo estructural en castigo. Pero lo más alarmante es que esta sobrecarga no es fruto del azar, sino que se planifica conscientemente.

En ninguna otra categoría del sector sanitario —excepto en enfermería de atención primaria— se impone legalmente este régimen dual. Sanidad normaliza que un profesional tenga que cumplir su jornada ordinaria y luego encadenar 17 o 24 horas más, semana tras semana, durante años. Como si la resistencia del cuerpo humano no tuviera límite. Como si el médico fuera acero. Y no lo es.

La consecuencia es el agotamiento personal, el deterioro asistencial, el error clínico, el deseo creciente de jubilación anticipada, el absentismo en aumento y, sobre todo, el abandono de la profesión. Las microfisuras internas no se ven en el calendario laboral, pero se sienten en cada consulta sin relevo, en cada guardia sin descanso, en cada quirófano sin cobertura. El colapso es progresivo. La fatiga, estructural.

Y el mayor riesgo laboral para el facultativo es la planificación consciente del exceso de jornada y fatiga que se consagra en el nuevo y próximo Estatuto Marco. Una norma que no reduce la presión asistencial, no limita los abusos en la jornada, y no compensa adecuadamente el tiempo de trabajo real. Una norma que, lejos de protegernos, nos institucionaliza como piezas sustituibles, útiles solo mientras aguantemos. Un sistema que reserva la protección para unos, mientras se alimenta del esfuerzo y el sacrificio de los mismos de siempre.

En construcción, un puente sin mantenimiento y con cargas por encima de su diseño acabará colapsando. En la sanidad pública, el médico sobrecargado se fisura por dentro. Y sin embargo, las estructuras sanitarias siguen sin incluir sensores de fatiga laboral. Las normas ignoran esta carga acumulada, no miden el impacto de la jornada prolongada, ni reconocen como tiempo de trabajo efectivo los descansos post-guardia.

Frente a este modelo de desgaste institucional, el colectivo médico exige la necesidad urgente de un Estatuto Propio. No por capricho. No por privilegio. Si no porque somos el único colectivo con responsabilidad directa e insustituible sobre la vida humana en el marco del servicio público. Porque nuestra jornada incluye tiempos que otros rechazan y nosotros absorbemos. Porque el sistema no puede sostenerse si quienes lo sostienen están al borde de su límite de resistencia.

No hay ninguna estructura que aguante cargas mal distribuidas, ni ningún cuerpo que resista 24 horas seguidas con la misma claridad mental con la que inició su jornada. Y sin embargo, esa es la realidad que vive el médico español cada semana.

Cuando un puente colapsa por fatiga, se investigan las causas, se rediseña y se actúa para evitar que vuelva a ocurrir. En sanidad, se culpa al médico por no resistir más.

No esperemos a que las microfisuras humanas sean irreparables. Rediseñemos ya el modelo de jornada y representación del facultativo. Porque no somos acero. Somos personas. Y estamos empezando a rompernos.