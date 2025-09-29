La formación profesional a debate

La Formación Profesional (FP) vive un momento de expansión en Balears, pero sigue arrastrando desigualdades territoriales, falta de continuidad política y carencias estructurales que amenazan con convertirla en una oportunidad perdida.

En Balears, en este curso se han matriculado cerca de 21.000 estudiantes en FP, unos mil más que el año pasado. También se han incorporado más de doscientos docentes y se han abierto nuevos ciclos. Es una buena noticia. La FP atrae cada vez a más jóvenes que ven en ella un itinerario de formación y empleo que hasta hace poco parecía reservado a la universidad. Pero los números, aunque positivos, no bastan para tapar las grietas estructurales que arrastramos desde hace décadas.

La primera es la desigualdad territorial que afecta a Menorca, Ibiza y Formentera. En teoría, vivimos en un archipiélago conectado, pero en la práctica, las distancias siguen marcando desigualdades educativas.

La segunda es la debilidad de la FP Dual. Todos los discursos coinciden en que la colaboración entre centros y empresas es el gran salto pendiente. Sin embargo, apenas una minoría del alumnado cursa programas duales. La maraña burocrática, la falta de incentivos para las empresas y la escasa tradición de cooperación siguen dificultando que la FP se convierta en una auténtica palanca de ampliación de oportunidades.

La tercera es la percepción social. Durante demasiado tiempo, la FP ha sido vista como la opción de segunda para quienes no llegaban a la universidad. Este estigma pesa todavía. No basta con campañas de imagen: necesitamos políticas de orientación serias desde la ESO, que ayuden a los estudiantes a descubrir sus capacidades y a valorar todas las opciones formativas. Una sociedad que desprecia a sus técnicos, y a sus especialistas, está condenada a la precariedad.

En Balears, además, el reto se multiplica porque convivimos con un mercado laboral fuertemente condicionado por el turismo y por la estacionalidad. Necesitamos una FP que no se limite a servir a corto plazo a las necesidades del sector servicios, sino que apueste por diversificar la economía: energías renovables, logística, sanidad tecnológica, digitalización, sostenibilidad ambiental. Hay iniciativas en marcha, pero aún son tímidas. Si no aprovechamos la FP para transformar la base productiva del archipiélago, estaremos perdiendo una de las pocas palancas reales de cambio que tenemos.

Es preocupante también la falta de continuidad de las políticas educativas. Se requiere formación de profesorado, dotación de centros, consolidación de redes con empresas, ¡cambio de mentalidades … los cambios requieren tiempo! A todo ello es fundamental añadir financiación. Sin inversión sostenida, no habrá continuidad ni resultados.

En definitiva, la FP no puede ser una opción residual, es una vía formativa fundamental para garantizar la cohesión social, la modernización económica y las oportunidades de futuro para miles de jóvenes. Si queremos un país capaz de mirar al futuro con confianza, debemos dejar de considerar la FP como una tarea pendiente y empezar a verla como una auténtica prioridad estratégica.