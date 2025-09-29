Opinión
Donald Trump i Déu
Arran del funeral de Charlie Kirk, hem pogut contemplar com es va posar en escena una mena d’homenatge de caràcter més o menys religiós i messiànic, que a la llarga es convertí en una aposta política i propagandística del partit Republicà, curull de banderes dels Estats Units, gorres i adhesius amb el logo de MAGA, és a dir, Make America Great Again, «fem que Amèrica torni a ser gran», amb matisos gairebé teatrals d’alta volada, que no va deixar a ningú indiferent. Tot això, acompanyat per pregàries i actuacions musicals religioses. Als Estats Units, tot ho fan a l’engròs, començant pel lloc triat, l’estadi dels Arizona Cardinals, a la ciutat de Glendale (Arizona), amb un guió perfecte i un missatge contundent i patriòtic, deixant-se d’hòsties i altres romanços. Donald Trump va assistir i també alguns membres de la seva Administració, àdhuc empresaris, com Elon Musk, que sempre es deixa caure en qualsevol esdeveniment, sobretot si pot treure’n partit. Rere el vidre de protecció, varen passar els diversos oradors, els discursos dels quals empitjoraven a mesura que anaven intervenint. Aquesta lletania d’intervencions la començà el Pastor Rob McCoy, cofundador amb Kirk, de Turning Point USA Faith (sigles TPUSA), una organització nord-americana que difon valors conservadors en els campus de les universitats, instituts i escoles, que és el que estava fent Kirk en el moment de ser abatut d’un tir en el campus de la Universitat de Utah. L’esmentat Pastor va relacionar la mort de Kirk amb la de Jesús de Natzaret i, talment com si fos un salvador que ha vingut a redimir el món, la seva causa no caurà en terra erma. No va ser l’únic en fer comparacions i al·legories amb la vida de Jesús, el mateix Trump, l’ha alçat a la categoria de «màrtir» de la llibertat d’expressió per treure’n rèdit polític. Ara bé, Kirk no s’estava de censurar aquelles idees que eren contràries a les seves. Potser és així com ho veuen molts, però les idees que proclamava disten molt, com el cel de la terra, de les de Jesús. Les intervencions i els diàlegs de Kirk amb els joves, que donaren peu a l’auge del populisme de dretes, eren de pura retòrica incendiària, ja que justificava l’ús de les armes, rebutjava l’avortament, organitzava campanyes contra els drets de les persones LGTBIQ+ -només acceptava els rols de gènere tradicional-, estava en contra de la immigració i exigia l’expulsió dels immigrants, no tenia gaire simpatia envers el moviment feminista, era partidari de la família cristiana clàssica on són determinants els rols que corresponen a cada cònjuge. Tradicionalment, abraçava l’evangelisme protestant de naturalesa apocalíptica, de majoria blanca, republicans, ultranacionalistes i, negacionistes pel que fa al canvi climàtic i als drets socials de la ciutadania. Els dos últims que parlaren en aquesta cerimònia foren la seva vídua, Erika Kirk i, finalment, el president Donald Trump. El to de la dona de Kirk va ser molt diferent d’aquell primer on va dir que els plors d’aquesta vídua ressonaran a tot el món com un crit de guerra. Aquí va dir, sense esmentar el nom, que perdonava a l’assassí i fins i tot demanava la pena perpètua en comptes de la condemna a mort. Va ser una declaració més emotiva, amb un seguit de pauses llargues i paraules entretallades, i va deixar clar que agafava el testimoni del seu home per a portar a terme el seu missatge. Quan va sortir Trump, que era l’últim, el seu discurs fou totalment contrari al de la vídua, que ell no perdona als seus enemics, els odia i vol acabar amb tots ells, considerant l’assassí de Kirk també com a un enemic, tot i ser republicà. Sembla que això no li ha quedat massa clar. Mort als esquerrans que volen acabar amb el país!, per això cal censurar-los i perseguir-los. Ell, de cap manera, pot ser qüestionat, perquè és el representant de Déu a la terra, tot ho fa bé, allibera la nació de falsos profetes. És ell que proclama el retorn de Déu als Estats Units; però, quin Déu? Segurament és el Déu de l’Antic Testament, vist sovint com a violent, agressiu, rabiós, el que li bull la sang quan la humanitat no segueix els seus propòsits, el que castiga i carrega les culpes fins a la desena generació, el qui et posa en el paradís i després t’expulsa, el que diu una cosa i després en fa una altra, el Déu manipulador i mentider, que demana sacrificis innecessaris, el Sabaot, és a dir, el Déu dels exèrcits, el de la llei del talió, ull per ull, dent per dent. Davant d’aquesta divinitat, Trump se sent còmode, ell i Déu i, parafrasejant la frase José Antonio Primo de Rivera, són -ho diré en castellà, perquè l’article ‘lo’ neutre fou eliminat en català i resta millor especificat en castellà-, «una unidad de destino en lo universal». Aquest és el nou credo, seguir les pautes que ell marca, ja que té el favor de Déu. En aquests casos, el nom de Déu s’utilitza en va. Res a veure amb el missatge de Jesús de Natzaret. I com va dir l’actriu Angelina Jolie, estimo el meu país, però no el reconec. n
