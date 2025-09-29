40 años no son nada

Robert Redford y Meryl Streep en una de las escenas más famosas de ‘Memorias de África’.

Pretendía hacer una oda a Robert Redford en estas líneas, al actor, al hombre y al mito, a pesar de que ya han transcurrido un par de semanas desde su fallecimiento y de lo mucho que se ha escrito y seguirá escribiendo sobre el hombre con el ángulo mandibular más apasionante de todo Hollywood. Cada una tiene sus manías o fijaciones, qué le vamos a hacer.

Ese fue precisamente el leiv motiv que me llevó a buscar de manera incesante alguna opinión de alguien tan cuerdamente loca como la que aquí les escribe, que estuviera fascinada por él y por su mandíbula, y que me perdonen ahora los profesionales de lo maxilofacial. Era una mandíbula revestida, creo yo, con un fuerte músculo masetero (el encargado de cerrarla y ejercer presión durante la masticación). Entre tanta información y opinión sobre esta figura del cine, releí que Memorias de África, la película que protagonizó junto a la inmensa y ‘empática’ actriz premio Princesa de Asturias 2023, Meryl Streep, se estrenó nada más y nada menos que en diciembre de 1985.

Semejante reseteo a la memoria no me dejó indiferente. Sabía que la cinta tenía sus años, pero no había tomado conciencia de que eran ya 40. Y decir que una película tiene esa antigüedad, es como si se hiciera referencia por lo menos, al cine en blanco y negro. La cuestión es que esta idea condescendiente, incluso naíf, de asociar que algo es de otra época lejana y muy distinta al evolucionadísimo ‘ahora’ porque tiene cuatro décadas, seguramente me habría quedado incrustada hace esos mismos años, en torno al 85, y tendría cierta lógica. Mirar atrás en aquel momento, con esa retrospectiva, suponía entonces encontrarte con el cine en blanco y negro de Otto Preminger, Robert Wise o Michael Curtiz, por poner algunos ejemplos. Pero esa premisa no maduró, no evolucionó ni se actualizó con el paso del tiempo. Ahora, resulta que hablar de cine de hace 40 años es encontrarte con la hermosa cinta de Sydney Pollack, una joya a todo color rodada entre Kenia e Inglaterra. Seguí sin encajarlo.

Me dije que puede que me esté convirtiendo en algún tipo de mujer madura, o mayor, que adquirió en algún momento sus verdades y que estas no han evolucionado ni se han adaptado al paso de los años. Constato así que la noción del tiempo y la memoria interactúan desde un trasfondo de subjetividad. Y todo lo que percibía en mis mayores, creía yo que aferrados a creencias o figuraciones añejas, lo replico casi con igual exactitud.

Resulta que la desaparición física de Robert Redford ha estado aportando material al clásico filosofeo de los domingos. Y, de paso, también surge otra idea, y es que sus personajes tienen algo en común: la mirada cálida y noble del actor, un salvavidas de ternura y fortaleza. Y cómo no, su mandíbula. Eso y mucho más permanecerá ajeno al paso del tiempo sin que haya percepciones subjetivas que necesiten actualizarse a medida que el tiempo transcurra. Algunas imágenes estarán ahí, incluso aunque él no salga en la escena, como la de aquellos leones que son vistos al final de la película y se echan durante un tiempo sobre la tumba de Denys Finch-Hatton en las colinas, al alba y al crepúsculo. Gracias, Robert.