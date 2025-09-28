Opinión | Tribuna
Llorenç Huguet, Jaume Sureda, Eduardo Rigo, Sergio Alonso, Margalida Gili, Andreu Alcover, Fèlix Grasses, Macamen Colom, Gabriel Moya
Tot recordant Eugeni Aguiló
Eugeni ha estat (com ens costa escriure en passat!) tot un mestre i, sobretot, un visionari en l’estudi del fenomen turístic; en la recerca i la formació en aquest camp
El dissabte 30 d’agost, el professor Eugeni Aguiló ens va enviar, via WhatsApp que compartim una colla d’amics i amigues de la Universitat de les Illes Balears, la reproducció d’una esquela publicada aquell mateix dia a La Vanguardia que feia avinent la defunció d’un doctor enginyer industrial de Girona. Pregonava l’esquela que el difunt era «persona de mentalitat europeista, preocupat pel futur del procés d’independència de Catalunya i de la situació geopolítica mundial», i que es volia acomiadar de tothom amb aquest missatge: «ja us ho fareu». A la reproducció de l’anunci de defunció de l’enginyer gironí, Eugeni hi afegí aquest comentari: «Un model d’esquela a copiar». El següent missatge que hi ha al grup de WhatsApp és del diumenge 31 i reprodueix una noticia de premsa que informava que l’home que havia mort ofegat a Cala Blava era el catedràtic d’Economia Eugeni Aguiló. Així de paradoxal, i de vegades cruel, és la vida.
No ens ve de nou que Eugeni considerés que aquella esquela era modèlica. També ell era profundament europeista, preocupat per la deriva caïnita de la política espanyola i per l’erràtica evolució de la geopolítica mundial. «Ja us ho fareu» era igualment una expressió amb què sovint posava punt final a alguns temes de conversa de la nostra colla, com si volgués fer un pas al costat, passar el testimoni i desentendre’s del món i de la bolla. No era el cas, però, de quan la conversació girava entorn de temes relacionats amb el turisme. En aquestes ocasions, Eugeni parlava amb implicació, passió i coneixement; als altres membres de la colla no teníem altra opció que escoltar i aprendre. Eugeni ha estat (com ens costa escriure en passat!) tot un mestre i, sobretot, un visionari en l’estudi del fenomen turístic; en la recerca i la formació en aquest camp. Segurament per això, al·lèrgic com era a l’ostentació i al fer volar coloms, no pontificava ni es casava amb cap grup d’interès: deia la seva per si algú el volia escoltar, tant en el món acadèmic com a les pàgines del Diario de Mallorca. Sobre el turisme, Eugeni mai no es va desentendre; mai no va defugir d’interpretar i orientar.
L’atzar ha fet que el traspàs d’Eugeni es produís el mateix mes en què es va fer pública la darrera edició del Rànquing de Xangai, un llistat ordenat de les mil millors universitats del món. La Universitat de les Illes Balears, on Eugeni exercí de catedràtic durant 42 anys, hi apareix en el grup d’entre les 701 i 800 de les mil incloses en el rànquing. És cert que no és una posició preeminent, però està molt més amunt del que caldria esperar d’una institució que durant anys i panys ha patit una raquítica inversió. Aquesta posició de la UIB en la classificació general amaga una dada molt rellevant: en l’ àmbit de la Gestió Hotelera i Turisme la UIB escala posicions per situar-se entre les 100 millors del món.
Sí, es cert, les fites importants són col·lectives, però són individualitats visionàries les que inicien els processos innovadors i de canvi. Eugeni Aguiló en fou un d’ells; va haver de lluitar contracorrent per posar els fonaments de la recerca i la docència en Turisme, fonaments que han fet possible que a hores d’ara la UIB sigui reconeguda com una de les cent millors universitat del món en aquest àmbit.
Ja fa gairebé un mes del traspàs de n’Eugeni. A la propera tertúlia de la nostra colla ja no podrem compartir i debatre amb ell els resultats del Rànquing de Xangai. Amb tota seguretat hauria rebutjat el reconeixement dels seus mèrits en la fita aconseguida. Ens hauria recordat que cada generació té la seva pròpia història, amb els seus anhels i la seva missió, i que els de la seva consistí a posar els fonaments de la recerca i la docència en aquest camp. Potser sigui cert, però que quedi constància que tothom reconeix que els pilars de la formació i recerca en Turisme, a Balears i al conjunt d’Espanya, foren assentats per Eugeni Aguiló. I són fonaments forts i consistents.
T’enyoram, Eugeni!
