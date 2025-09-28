Los poderosos sueñan con vivir eternamente

Los poderosos del mundo sueñan con la vida eterna, con la prolongación de la edad biológica hasta límites hasta ahora difíciles de imaginar. Lo descubrió, de forma casual, un indiscreto micrófono abierto durante la celebración, el pasado 3 de septiembre en Pekín, del 80 aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. El dispositivo grabó a los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, con 25 y 13 años en el poder, en animada charla sobre la cuestión en pleno desfile militar conmemorativo, lo que verdaderamente puede empujar a cualquiera a la divagación. Pero los dos mandatarios parecían hablar en serio.

"Con el desarrollo de la biotecnología —avanzó Putin, de 72 años—, los órganos humanos pueden ser trasplantados continuamente y las personas sentirse cada vez más jóvenes, incluso alcanzar la inmortalidad". A lo que Xi Jinping, también de 72 años, añadió: "Las predicciones indican que, en este siglo, existirá la posibilidad de vivir hasta los 150 años".

Al día siguiente, no dentro de 150 años, se llevaron una buena reprimenda de la comunidad científica, que negó la vía de los trasplantes, admitió las líneas de investigación en terapia génica para aumentar la esperanza de vida, pero advirtió de que esas previsiones temporales pertenecen al mundo de la fantasía. Y alertó de los múltiples problemas éticos que generan esos desarrollos científicos en humanos.

El interés por la prolongación de la vida también resuena más que la motosierra en el entorno del presidente de Argentina, Javier Milei, que considera "inspirador" el discurso de su amigo José Luis Cordeiro sobre su teoría inmortalista y su proclamación de "la muerte opcional a partir del año 2045", gracias al avance de la biotecnología. Del mismo modo, empresarios estadounidenses como Jeff Bezos (Amazon), Sam Altman (OpenAI) o Brian Armstrong (Coinbase) han sucumbido también a la misma tentación e invierten grandes sumas de dinero en empresas biotecnológicas que investigan el rejuvenecimiento celular o mecanismos de reparación del ADN, sin un horizonte temporal, pero con el objetivo de hacerse eternamente ricos con esos avances.

Así que, mientras usted espera el ingreso de la nómina, la cita con el especialista o el bus de la línea 23 de la EMT , y le parece que la eternidad debe de ser una tortura muy parecida, los mandatarios y poderosos del mundo sueñan con convertirse en chavales de 150 años todavía en el poder. El siglo XXI se nos va a hacer larguísimo.