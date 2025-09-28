Opinión
Los poderosos sueñan con vivir eternamente
Los poderosos del mundo sueñan con la vida eterna, con la prolongación de la edad biológica hasta límites hasta ahora difíciles de imaginar. Lo descubrió, de forma casual, un indiscreto micrófono abierto durante la celebración, el pasado 3 de septiembre en Pekín, del 80 aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. El dispositivo grabó a los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, con 25 y 13 años en el poder, en animada charla sobre la cuestión en pleno desfile militar conmemorativo, lo que verdaderamente puede empujar a cualquiera a la divagación. Pero los dos mandatarios parecían hablar en serio.
"Con el desarrollo de la biotecnología —avanzó Putin, de 72 años—, los órganos humanos pueden ser trasplantados continuamente y las personas sentirse cada vez más jóvenes, incluso alcanzar la inmortalidad". A lo que Xi Jinping, también de 72 años, añadió: "Las predicciones indican que, en este siglo, existirá la posibilidad de vivir hasta los 150 años".
Al día siguiente, no dentro de 150 años, se llevaron una buena reprimenda de la comunidad científica, que negó la vía de los trasplantes, admitió las líneas de investigación en terapia génica para aumentar la esperanza de vida, pero advirtió de que esas previsiones temporales pertenecen al mundo de la fantasía. Y alertó de los múltiples problemas éticos que generan esos desarrollos científicos en humanos.
El interés por la prolongación de la vida también resuena más que la motosierra en el entorno del presidente de Argentina, Javier Milei, que considera "inspirador" el discurso de su amigo José Luis Cordeiro sobre su teoría inmortalista y su proclamación de "la muerte opcional a partir del año 2045", gracias al avance de la biotecnología. Del mismo modo, empresarios estadounidenses como Jeff Bezos (Amazon), Sam Altman (OpenAI) o Brian Armstrong (Coinbase) han sucumbido también a la misma tentación e invierten grandes sumas de dinero en empresas biotecnológicas que investigan el rejuvenecimiento celular o mecanismos de reparación del ADN, sin un horizonte temporal, pero con el objetivo de hacerse eternamente ricos con esos avances.
Así que, mientras usted espera el ingreso de la nómina, la cita con el especialista o el bus de la línea 23 de la EMT , y le parece que la eternidad debe de ser una tortura muy parecida, los mandatarios y poderosos del mundo sueñan con convertirse en chavales de 150 años todavía en el poder. El siglo XXI se nos va a hacer larguísimo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un español que vive en Suiza confiesa la dura realidad de trabajar allí: 'No os dejéis engañar
- Los turistas en Mallorca se plantan: “No pienso pagar 300 euros la noche en Platja de Palma”
- La nueva ordenanza fiscal de Manacor obliga a la Academia de Rafa Nadal a pagar el doble de IBI
- Los responsables de unas obras en el edificio de Casa Fernando niegan que tuvieran relación con el cierre del restaurante
- Fernando Tejero: 'Mi personaje en 'La que se avecina' ya había contado lo que tenía que contar, y ahora necesito algo distinto
- Nuevo supermercado en el centro de Palma: Eroski inaugura un espacio único en el barrio de la plaza de los Patines
- Una televisión alemana revela con cámara oculta la oferta de sexo en locales de masaje oriental de Mallorca
- El religioso de Porreres: 'Tengo el mismo derecho que el cura de poder vivir en el oratorio