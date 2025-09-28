La oportunidad inaplazable del nuevo plan de vivienda

El encuentro entre Marga Prohens y Pedro Sánchez. / B. Ramon

El acceso a la vivienda es la principal preocupación ciudadana, según ha constato el CIS en los últimos ocho meses. La falta de oferta y los elevados precios angustian a las familias, frustran proyectos de vida y lastran la economía. La vivienda nos empobrece. Un fenómeno que extrema su impacto en Balears, en el top del precio por metro cuadrado. El esfuerzo para pagar las rentas sobrepasa con creces el 30% del salario, porcentaje aceptable para una vida digna. Los más afortunados alcanzan a pagar la hipoteca o el alquiler, pero queda poco margen para otros consumos, como advierten restauradores y comerciantes en Mallorca. Habitaciones a precio de pisos, proliferación de caravanas y expansión del chabolismo. ¿Cómo puede sostenerse una sociedad eminentemente turística cuando quienes atienden a los visitantes no pueden permitirse un techo, cuando médicos o profesores renuncian a plazas por no encontrar piso o cuando el talento emigra a destinos con mejor remuneración y menor coste de vida? La vivienda se ha desconectado de los salarios, con el agravante de operar en un mercado más orientado a quienes compran para invertir y especular que para vivir. La desazón resulta inevitable cuando el alquiler turístico ilegal, que sustrae vivienda al residente, se practica con burdas triquiñuelas incluso a pocos metros de Cort, del Consell y del Parlament.

El presidente Pedro Sánchez plantea subir de 2.300 millones a 6.600 los fondos del plan de vivienda para los próximos cinco años, siempre que las autonomías financien el 40%. La bonanza macroeconómica y el aumento de la recaudación fiscal facilitan esa corresponsabilidad necesaria para afrontar una realidad dramática y compleja en la que, desgraciadamente prima el desencuentro. No solo se trata de cuánto, sino de cómo enfocar un asunto que apela a los derechos y al mercado. Solo Cataluña, Euskadi, Navarra, Asturias y Galicia han declarado zonas tensionadas, opción que da la actual normativa estatal a las comunidades para topar el alquiler. La medida ha logrado bajar por primera vez las rentas, pero como contrapartida han aumentado los alquileres de habitaciones y los temporales. Mientras la Generalitat catalana trata de taponar la vía de escape reajustando la normativa y aumentando el cuerpo de inspectores, el Govern de Marga Prohens persiste en rechazar su implantación en las islas por considerar que no está dando resultados. Tampoco están dando los frutos esperados iniciativas estrella de su Ejecutivo como el alquiler seguro, que seduce con cuentagotas a los propietarios, o las entidades de certificación urbanística, organismos privados que debían ayudar a acortar los plazos burocráticos a los promotores para poner pisos en el mercado y que todavía no han tramitado ni uno. El nuevo plan de vivienda estatal abre una oportunidad de análisis y reflexión rigurosa de todos los partidos y agentes implicados para que, más allá de las fronteras ideológicas, se puedan acordar iniciativas urbanísticas y fiscales beneficiosas para el interés general y que no incurra en errores que se han pagado caro, como permitir la libre venta de las VPO o los excesos de los fondos buitre. Pese al asfixiante clima político poco propicio para el pacto, parece que Madrid podría aceptar que los alquileres de más de 900 euros puedan recibir ayudas en Balears, como reclama el Govern. Una medida que aliviaría la economía de muchos hogares, pero que como contrapartida hace que el dinero público contribuya a la endiablada espiral de precios. No pincha la burbuja, sube el listón de la renta aceptable.