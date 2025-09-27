Replanteamiento o destrucción

En diferentes momentos de la Historia se ha coincidido en la importancia del cinturón agrícola que envuelve, o envolvía, las ciudades. En el medioevo los religiosos y más tarde los revolucionarios franceses, por ejemplo. El cordón verde que afectaba Ciutat, Palma, también era un tramo agrícola a tener muy en cuenta.

Se ha anunciado recientemente que en enero se van a iniciar obras importantes en la carretera de Sóller. Parece que el Consell quiere ampliar el diámetro de esa rotonda (frente a la ITV) de 55 a 85 metros creando dos carriles y afectando el Camí dels Reis. Ahí vamos a tener un problema considerable siempre que a ustedes, a los que mandan, les quede algo de sensibilidad ni que sea por la historia común, la de todos. Si bajan por la carretera de Sóller al llegar a la redonda, y pasado Son Sardina, a pocos metros a la derecha y mirando a la ciudad comprobarán que quedan tres paredes y algún trozo más de lo que fueron las casas de Sant LLorenç. En este tramo de tierra e inmediatamente después de la Conquesta de 1229 ya se encontraban muestras de actividad económica agrícola de los entornos de la urbe medieval. Esa propiedad ya se iba organizando en esos días, activando y transmitiendo importantes cambios en la zona.

Muchos hemos creído siempre que La Real como topónimo era por el Camí dels Reis o por algún otro motivo relacionado con la corona, pero la verdad es que proviene del árabe Riad y por lo tanto se refiere a huertos o jardines. Dicho esto cabe aclarar que cuando los primeros monjes dejaron la Alqueria Alpic, o Santa Maria d’Esporles, (predio conocido hoy como La Granja), Sant Llorenç era una grandísima propiedad de Nunyo Sanç que teniéndola arrendada prefirió donarla a los monjes que más tarde se instalarían en la Rial o Horta de Ciutat, Rafal Vell, que corresponde a Son Cabrer, donde habitaron hasta que el Císter tuvo concluido el fabuloso Monestir de Santa Maria de la Real. (Son Cabrer son hoy esas casas en ruinas frente al hospital de Son Espases).

Estos cistercienses eran grandes productores de hortaliza: Ora et labora era su consigna, muy hábiles inventores de sistemas de riego no perdían el tiempo con el cultivo de secano. La tierra no era siempre cultivada por los mismos, también arrendaron a los campesinos de la zona. Quede claro que Sant Llorenç fue un punto muy codiciado bien pronto para la producción agrícola de regadío en la que esos místicos no vivían allí, pero sí era su centro de actividad por la fabulosa ubicación con las Fonts de la Sèquia d’en Baster o de la Vila. La primera donación data de 1233 antes de que dejasen Esporles que fue su primer emplazamiento. Esa orden pertenecía al tipo de gente que busca retos para superarlos «reza y trabaja», faenar y copiar manuscritos. 20 años estuvieron en el Alcàsser de Son Cabrer y no se conoce la fecha exacta del comienzo de Sant Llorenç, pero Nunyo Sanç i su donación son cruciales mientras esperan las obras de la Real. Desde el punto de vista agrario fue un importante centro de producción de hortaliza en el cordón verde de Ciutat de Mallorques para autoconsumo y para comerciar.

Esta actividad puede que existiese ya en la Mallorca islámica y la encontrasen con cierta actividad. En su defensa en el pleito de «Son Espases», Guillem Rosselló y Josep Amengual ya hicieron un trabajo para enviarlo al Tribunal Supremo, pero en el Consell de Mallorca les advirtieron que «no nos interesa, ya tenemos nuestros historiadores». Of course! Sí…pero ¿dónde? y a qué se dedican realmente…

El padre Mora fue el primero que levantó esa liebre. Artífice del Diplomatari, Pau Mora i Mulet (sus padres tenían el cine Victòria en Sóller y murió en Madrid) era el autor de esta defensa y del fabuloso libro: Diplomatari del Monestir de la Real de Mallorca 1232-1360. La foto es de 1980 cuando quedaban muchas más piedras en pie. Junto a Josep Amengual, Margalida Bernat, Jaume Serra, Reis Fontanals, Antoni Gorrías y algún investigador más encontrarán ustedes fundamentos en sus exhaustivas investigaciones para que tengan en cuenta la mejor manera de no perder otro capítulo de nuestra Historia. Algunos de ustedes tan devotos y aficionados a la genuflexión replanteen cual es el camino más fácil para la conservación de ese fabuloso rincón en el tiempo, el nuestro. Atentamente.