Sanchismo o muerte

Que Sánchez no se iba a resignar a la suerte a la que parecían condenarle las encuestas, era una profecía que se está cumpliendo. Y no precisamente porque se fueran resolviendo las contradicciones. Al revés, se están agudizando. Lo vemos en el disenso entre algunos de sus aliados, Compromís, algunos miembros de Sumar y Podemos por la propuesta «racista» dirigida a contentar a Junts mediante la propuesta de traspasar las competencias de inmigración a Cataluña. A ello hay que añadir la negativa de Junts, por el momento, a apoyar cualquier propuesta de presupuestos para 2026. Sánchez no se ha recatado en afirmar que Podemos, o Pablo Iglesias, que es lo mismo, quiere elecciones y, en consecuencia, es casi una ensoñación pensar en algo más que la presentación de un borrador de presupuestos ante el Congreso.

El aval del presidente al boicot a la Vuelta a España por el supuesto «genocidio» de Israel en Gaza se convirtió en el paso previo para autocalificarse como el faro de Occidente y ejemplo para Francia e Inglaterra en el reconocimiento del Estado de Palestina. Esa es la virtud de Sánchez, oler la sangre y atacar como un tiburón cuando percibe en sus contradictores el menor asomo de indeterminación o duda. Por eso, en el Congreso se dirigió a Feijóo instándole a deletrear con él ge-no-ci-dio. Como es un personaje sin escrúpulos, se atrevió a recomendar a Israel la diligencia y acierto de España acabando con el terrorismo de ETA mediante la justicia y la diplomacia, detener a los terroristas de Hamás y entregarlos a la justicia. El terrorismo de ETA asesinaba dentro del Estado español; la policía, española; la diplomacia se desarrollaba con Francia. El terrorismo de Hamás está dirigido por la autocracia islámica de Gaza apoyada por Irán, una teocracia que tiene como principal objetivo destruir a Israel. ¿Qué broma es esa de que Israel debería detener con la policía a los terroristas y ponerlos en manos de la justicia? ¿Con qué policía? ¿En manos de qué justicia? ¿Por qué, si es tan evidente la gravedad de lo que está ocurriendo, en vez de reclamar a Israel que detenga la ofensiva en Gaza, no se reclama a Hamás que entregue los rehenes y las armas? El faro que ilumina a Occidente es la auto metáfora con la que ese personaje narcisista se reviste en los momentos en que su mayoría parlamentaria parece diluirse, para retomar el camino de la remontada y, quizá, convocar elecciones adelantadas. Es muy dudoso que pueda revertir el castigo que apuntan las encuestas, quién sabe, pero sí puede hacerse con los votos de toda la extrema izquierda.

Hace dos semanas, anunció, el lunes, a primera hora de la mañana, con gran prosopopeya de gestos, un decreto estableciendo el embargo de armas a Israel que prohibía la importación y exportación de armamento con este país. Llegó el martes y no hubo decreto. Llegó el martes de la semana siguiente, y tampoco; entre grandes protestas de los aliados gubernamentales. Se aducían por parte de los ministerios afectados problemas técnicos. Por fin este martes pasado se aprobó el famoso decreto, pero eso sí, sin menoscabo de las excepciones puntuales necesarias para no dañar los intereses generales españoles. Ay, es que, sin la tecnología militar israelí, la capacidad de defensa militar española quedaría gravemente comprometida. En fin, tratándose de Sánchez, se puede asegurar que nada es lo que parece. La izquierda se ha dejado seducir por un farsante que va sacando conejos de la chistera como si no hubiera mañana. Es una izquierda reaccionaria presa, no de análisis rigurosos de la realidad, sino de los mitos surgidos en 1968: la experiencia utópica, la segunda ola feminista, el anticapitalismo, la demonización de la democracia liberal, el crecimiento cero, el comunismo de rostro humano. Una izquierda fundamentada en sentimientos y emociones, ajena a las costumbres, adversa a la necesaria liviandad de la vida, aquella que reclamaba Somerset Maugham: «La vida es corta, la naturaleza es hostil y el hombre es ridículo»; parecida a la expresada por un personaje de Lérmontov: «La naturaleza es tonta, es bobo el destino, y la vida no vale un comino». O aquello que escribía Santayana, tan próximo a Gracián: «Qué razón podría haber para vivir, si no fuera la costumbre de vivir, sentir y morir. Para mí suponía un gran alivio oír que las cosas eran la costumbre, y no que eran justas o necesarias, o que yo debiera hacerlas». Con sentimientos y emociones nos quieren imponer comportamientos ajenos a nuestra propia naturaleza, la niegan. El gran pecado del 68 es arrumbar la cultura europea de la antigüedad, de la tradición y del clasicismo; y la anglosajona del pragmatismo y la modernidad.

La sinrazón de una izquierda trastornada toca a rebato para defender a Sánchez, entonando, aunque sea disfrazado, el grito de la revolución cubana, a la que adoran, «socialismo o muerte». Ahora sería «sanchismo o muerte». La sinrazón es fruto de la superioridad moral con la que se creen investidos. Ha sido frecuente que derechistas arrogantes en el franquismo engendraran izquierdistas arrogantes en la democracia. Las ideologías cambian, pero las enfermedades del alma fluyen entre generaciones. Cuando una ministra, como la de Igualdad, tiene que recurrir a la ridiculez de que se la ataca por el caso del mal funcionamiento de las pulseras anti maltrato para tapar el escándalo de la petición de prisión del novio de Ayuso, se comprueba la endeblez de la retórica izquierdista, que no es capaz de admitir la más mínima crítica, calificada siempre como bulos de la derecha y la ultraderecha. Lo atribuye sólo a errores de la fiscalía en su informe anual. No es verdad, hay constancia del mal funcionamiento del sistema por parte del Consejo General del Poder Judicial y otros organismos. Yolanda Díaz, que insta a una «pequeña» investigación sobre tan grave asunto, es el portaestandarte de esta izquierda extrema que repite incesantemente los significantes más tontos. El sanchismo vive de arruinar la Constitución entregándosela a sus enemigos, de poner la administración del Estado, la televisión pública, el Banco de España, el Tribunal Constitucional, las empresas públicas y hasta las privadas compradas con dinero público, al servicio de su propaganda como nunca antes se había visto. La legión de descamisados dirigiendo el Estado al mando del comandante Sánchez exige estabilidad para arruinarnos definitivamente y sin contratiempos.