Los jueces politizados dañan a Feijóo

No huya, aunque desde el mismo titular se le amenace con Feijóo. El comentario obvio esta semana apuntaría a que los procesamientos de la familia Sánchez al completo aúpan al presidente del PP. Ocurre en realidad todo lo contrario. Los jueces politizados, sean quienes sean, dañan al jefe de la oposición y torpedean su carrera a La Moncloa. Distorsionan el objetivo, además de robarle gratuitamente el mérito al candidato, por no hablar de la fantasiosa equiparación del sanchismo con la familia filipina Marcos.

Hay actores tóxicos para la taquilla, y colectivos como el judicial también son venenosos para conquistar las urnas, más cargas que cargos. Sin las togas activistas, los populares estarían como mínimo en el mismo sitio, o significativamente mejor. Y encima tienen que agradecer los favores no prestados. Habrá que demostrarlo. Vayamos para ello con el irresistible ascenso de Donald Trump, un imán para la audiencia.

Basta con retroceder al 30 de mayo de 2024, con Trump sentado en el banquillo mientras un jurado neoyorquino y por tanto de mayoría Demócrata garantizada lo condenaba hasta 34 veces. No solo se había acostado con la actriz porno Stormy Daniels mientras su esposa estaba embarazada, sino que había desviado fondos de campaña para silenciar a la artista. El concurso decisivo de jueces y fiscales politizados arruinaba definitivamente la segunda carrera a la Casa Blanca del odioso magnate, en un caso de dudosa trascendencia penal según los cerebros jurídicos incluso progresistas.

Aquella noche, el batallón mediático encabezado por la CNN redobló los ataques contra «el primer presidente de Estados Unidos condenado penalmente». En las tertulias se prodigaban las acusaciones de «felón», la fiera había sido cazada. Sin embargo, la campaña de Trump batía simultáneamente todos los techos de recaudación, hasta los cien millones de dólares. Se multiplicaba el apoyo al condenado por cualquier vía. En los programas del 31 de mayo, se omitió la sentencia para no encumbrar a quien se acabaría sobreponiendo a todos los signos adversos.

A nadie se le ocurriría comparar a Sánchez con Trump pese a compartir la carrera accidentada, pero Maquiavelo aconsejaba desconfiar de los adversarios malheridos. La realidad trabaja ahora mismo a favor de Feijóo, un hombre tan sosegado que ni siquiera tiene enemigos. Nunca será condenado, solo olvidado, por eso mismo no requiere el auxilio de los estridentes profesionales. Al margen del miserabilismo de una protección no solicitada, Aznar no le prestó favor alguno con su perentorio «el que pueda hacer, que haga».

Hay jueces y fontaneros que hacen política. Y muy mal, por cierto, todos ellos serían pésimos candidatos porque en realidad solo están enamorados de sí mismos. Sus convicciones excesivas carecen precisamente de poder de convicción. Quienes piensan que pueden cambiar el curso de una nación no son patéticos, solo cómicos. De ahí que los magistrados politizados resulten dañinos para Feijóo, si en realidad pretende la conquista de La Moncloa, una determinación siempre vacilante en su biografía.

Los precedentes desacreditan la intervención de la artillería judicial a favor de un candidato, otra cosa es la protección tradicional que la magistratura ha ejercido del poder establecido. Todos los aspirantes victoriosos conquistaron la cumbre en inferioridad de condiciones, casi a contrapié. Se diviniza a Felipe González o a Aznar, omitiendo sus dolorosas derrotas previas. Cuando el primer socialista que llegó a La Moncloa era inteligente, acuñó su valioso «un presidente del Gobierno siempre se improvisa».

Pese a su edad provecta, más de veinte años por encima de la media, Feijóo debe asumir que los primeros ministros coronan el poder desnudos como polluelos ateridos, apenas arropados por sus propios partidos. En especial, sin intromisiones espurias de la banca, el ejército o la judicatura. Por algo dos de los tres grandes poderes fácticos se retiraron a sus remunerados cuarteles de invierno, y solo los jueces se creen todavía fabricantes de reyes.

Un guionista del desembarco de Feijóo desaconsejaría la distracción de la audiencia con los banquillos del hermano y la esposa de Sánchez. Se puede fabricar una indeseable atmósfera dickensiana, el descamisado guerrista que combate a los poderosos en inferioridad de condiciones. Por no hablar de la frustración de los mastodontes de la judicatura, que han de conformarse con devorar a los familiares de primer grado ante la imposibilidad de dar caza al rey león.

Entre sus múltiples defectos, las elecciones democráticas establecen una relación personal y afectuosa de los votantes con los sucesivos candidatos victoriosos, unos años antes de decapitarlos. La desnortada Yolanda Díaz se muestra utilitaria, al pronosticar que los españoles castigados a trabajar más horas se revolverán contra quienes no votaron su última fantasía. Se equivoca de nuevo. George Lakoff recordaba en No pienses en un elefante, el manual de Zapatero, que las personas no votan de acuerdo con su intereses, sino con sus creencias. De ahí que solo los jueces hiperactivos puedan malograr la victoria de Feijóo. n