Debieron flipar

Donald Trump durante su intervención en la Asamblea de Naciones Unidas / Sarah Yenesel/EFE

Lo más divertido del show de Trump ante Naciones Unidas fue la introducción del presidente constructor, aprendiz de dictador: Un reproche rencoroso por no adjudicarle en 2009 las obras de modernización del emblemático edificio del East River de Manhatan, Nueva York. Lo soltó ante líderes mundiales que debían tentarse las ropas y preguntarse ¿qué dice este energúmeno? Les recriminó que él hubiese puesto más mármol y menos plástico. Lo ha estado rumiando obsesivamente durante 16 años. Es muy rencoroso y debe tener mucha acidez.

Reprimió el comentario sobre la escasez de cosas doradas y que un importante partida del presupuesto de 1.500 millones de dólares fuese para reducir en un cincuenta por ciento el consumo energético y un 45% el de emisiones de dióxido de carbono. Para, a continuación, despacharse con que el cambio climático era una estafa científica «que sólo se creían los más estúpidos». ¿Pero cómo te iban a adjudicar el contrato, Donald, si eres negacionista? ¡Que hubieses encementado la fachada de cristal!

Cuando le escuchaba en youtube no sabía si reír o tomármelo en serio. Al principio me reí. Cuando se quedaron atascados en las escaleras mecánicas, él y su sufriente esposa, que esta vez prescindió del sombrero-casco, pensé que era casualidad; pero cuando dijo que no le funcionaba el teleprompter se me encendió el chip conspiranoico de que era la bienvenida-desquite que anticipaba su grosera intervención. Porque no engaña. Lo ves venir. Lo que nunca acabas de prever es lo repulsivo que puede ser. Se dirigió a los representantes de 165 países del mundo, de los cuales sólo el diez por cien de sus habitantes son de raza blanca, recriminándoles sus políticas migratorias. ¡Pero Donald, que la gran mayoría de tu auditorio representa a países de los que la gente es amarilla, negra o combi y tienen que emigrar para poder cambiar de casta, comer, huir de mafias, de represión política o del cambio climático (desertificación, etc)!

Pero se le pasó porque no tenía teleprompter. Se dirigió a 8.000 millones de personas como si fueran afrikáners o blancos evangelistas amenazándoles con que con esas políticas sus países «se iban a ir al infierno»; luego, los insultos habituales a los europeos; que la ONU no sirve para nada, para continuar con que el reconocimiento del Estado Palestino por parte de los representantes de 7.800 millones de personas (de los ocho mil que somos en el planeta) supone el reconocimiento de Hamás. ¡Que no, Donald, que no! ¡Que todos lo hemos condenado y nos repugna Hamás! Que de lo que se trata es de que dejen de asesinarlos, aunque os fastidie el negocio de la Dorada y Hermosa Riviera Palestina. ¡Que estamos hartos del genocidio inmobiliario que nos queréis vender!

A posteriori remató con su última locura, porque en el fondo es un personaje muy acomplejado, sin criterio, del último que le habla: Tras su conversación con Zelensky alentó a la OTAN a derribar los aviones rusos que entren en nuestro espacio aéreo y desvarió con que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido y vencer al ejército ruso «que es un tigre de papel». ¡Pero Donald, si tu esto lo ibas a arreglar en 24 horas! ¡Y Putin era el más mejor amigo! ¿Cómo quedamos? ¿Derribamos los cazas rusos para darle la excusa a Putin de que nos ataque? Porque ya has dicho que no vendrás a ayudar y acabas de ordenar que se retiren las bases y el apoyo logístico a los países bálticos.

Le veo confundido. Sólo le faltó despotricar del paracetamol y el autismo. Pero Jimmy Kimmel se lo recordó en su desternillante retorno.