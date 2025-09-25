Hay muerte más allá de Palestina

La atención mediática lleva tiempo monopolizada por la guerra en Gaza, con una cobertura intensa, más emocional que analítica en muchos casos, que ha provocado una movilización destacada de actores políticos y sociales. Esta situación contrasta con el escaso interés que suscitan otras tragedias humanitarias igualmente graves, como las masacres de cristianos en África, la represión de minorías religiosas en Oriente Próximo o la situación de las mujeres en regímenes teocráticos. Una asimetría que es consecuencia de la instrumentalización selectiva por intereses geopolíticos o partidistas, y que plantea interrogantes acerca de la coherencia moral del discurso basado en los derechos humanos.

En la República Democrática del Congo, decenas de miles de personas han sido asesinadas por conflictos tribales y religiosos, incluyendo masacres a comunidades cristianas, como la sucedida hace una semana. Nigeria es escenario habitual de ataques de milicias islamistas como Boko Haram, que han asesinado, secuestrado o desplazado a miles de cristianos. Los coptos en Egipto sufren discriminación sistemática y violencia ocasional. En Siria, la minoría drusa ha sido víctima tanto del régimen como de grupos insurgentes, al igual que los yazidíes abandonados a su suerte tras las atrocidades a las que fueron sometidos por parte del Estado Islámico. Estos hechos casi nunca aparecen en los titulares internacionales, ni provocan protestas globales o sanciones ni tampoco reciben atención constante de quienes dicen defender los derechos humanos.

En Irán, miles de mujeres han sido encarceladas, torturadas y algunas ejecutadas por querer vestirse con libertad o participar en la vida pública. La muerte de Mahsa Amini en 2022 generó atención mediática y protestas en Occidente, pero de forma efímera. Mientras tanto, en Afganistán, las mujeres han sido eliminadas del espacio público por el régimen talibán: no pueden estudiar, trabajar, ser atendidas por médicos varones ni, como se reveló tras el reciente terremoto, ser rescatadas de los escombros. Incluso sus libros han sido retirados de las universidades sin que ninguna universidad occidental se haya moviliza por ello.

La desigual atención a los conflictos y dramas humanitarios no se debe solo a su magnitud. Si así fuera, se hablaría más del millón de uigures internados en China o de los casi tres millones de rohinyás desplazados en Birmania. En realidad, lo que sucede, es que la atención responde a intereses geopolíticos y a cálculos de utilidad política o simbólica, algo que, desde la lógica de la autonomía de lo político, es perfectamente comprensible. Pero, desde el momento en que causas como la guerra de Gaza rehuyen las explicaciones meramente políticas y se abordan exclusivamente desde la perspectiva moral, la defensa de los derechos humanos, la asimetría en su tratamiento debilita su credibilidad, vacía de contenido la pretendida universalidad de esos valores y genera dudas acerca de un verdadero compromiso con ellos.