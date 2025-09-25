Descubren el antídoto contra Trump

Es posible que Pedro Sánchez se aprovechara del cargo para enchufar a su hermano y a su esposa, pero no obtuvo el cargo para colocarlos. La distinción se acentúa en Washington, donde Donald Trump es un triunfador, quizás la persona de mayor éxito del planeta en la edad contemporánea con independencia de sus conductas abusivas en la Casa Blanca. En caso de duda, intente ganar las elecciones más importantes del mundo por duplicado, con un paréntesis de ocho años. No se trata pues de denunciarlo, sino de derrotarlo, y la revancha se aleja del victimismo de izquierdas.

Trump es un comunicador excepcional, odioso para quienes no van a votarle. En su dominio absoluto de la agenda, esta semana se le reprocha el «odio a mis oponentes» pronunciado en los funerales de Charlie Kirk adonde acudió a robarle protagonismo al difunto, y que debería completarse en «pero sobre todo odio a mis amigos cuando me roban los focos». El peligroso menosprecio al bicampeón omite su genial «realmente no sé lo que ha dicho y él tampoco», que remató a Joe Biden. En Estados Unidos, solo el gobernador californiano Gavin Newsom, ‘Newbasura’ para el presidente, ha entendido que se debe derrotar al monstruo en su propio campo. Y empezando por un examen de conciencia que reconozca que «el partido Demócrata es hoy una marca tóxica, que solo recibe la aprobación del 26 por ciento de la población».

En España, el discurso sigue escorado del lado reaccionario, y la réplica se deja en apolillados sermones de Podemos, equivalentes a enfrentarse a los cañonazos con moscas. Sin embargo, están germinando los primeros brotes verdes, por ejemplo en el monólogo viral de Marc Giró que transformó la palabra «mariquitas» en un arma nuclear contra la ultraderecha, pura audacia trumpista. Y tampoco debería pasar desapercibida la feliz intervención de Mar Espinar en la Asamblea madrileña, envuelta en la bandera palestina. La portavoz socialista, y no he encontrado a nadie que la identifique, dinamitó a Díaz Ayuso de corrido en su propio terreno durante un minuto de oro. Ya se ha descubierto el antídoto contra Trump, solo falta aplicarlo.