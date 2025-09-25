Lo barato que cuesta difamar en Balears

Campo agrícola / Usuario

En Balears hemos llegado a una situación tan paradójica como peligrosa: hoy en día, difamar es barato, casi gratis. Basta con que un vecino «crea haber olido algo», que un consistorio quiera desviar la atención de sus propios problemas, o que un político con intereses ocultos busque titulares fáciles para abrir la puerta a la sospecha. Y de ahí a una denuncia pública, filtrada interesadamente a los medios, hay un paso demasiado corto.

Lo hemos vivido en primera persona. Avícola Son Perot ha sido señalada en los últimos días por un supuesto «vertido ilegal de estiércol» en la finca Son Vanrell, en Sineu. El Ajuntament decidió elevar una denuncia ante el Govern basándose únicamente en «opiniones» de algunos vecinos. No en hechos probados, no en inspecciones oficiales previas, no en un informe técnico, sino en simples percepciones.

El resultado ha sido el previsible: titulares estridentes, alarma social injustificada y la empresa puesta en la picota mediática. La enésima prueba de que en esta tierra es mucho más fácil destruir reputaciones que construir verdades.

Conviene recordar algo que parece olvidarse intencionadamente: el abonado orgánico de campos con estiércol es una práctica habitual, legal y regulada en la normativa europea, estatal y autonómica. En nuestro caso, ni siquiera se había llevado a cabo todavía. La propia empresa lo comunicó previamente al Ayuntamiento y al Seprona, como marca la transparencia y el compromiso de hacer las cosas bien. Pese a ello, la maquinaria del rumor y la sospecha se activó de inmediato, como si se quisiera montar una tormenta perfecta contra Son Perot.

Nos preguntamos: ¿A quién interesa generar este clima de alarma artificial? ¿Por qué tanta prisa en filtrar la denuncia justo después de ser registrada? ¿Qué motivaciones se esconden detrás de esta estrategia que no busca proteger el medio ambiente, sino manchar el nombre de una empresa mallorquina que lleva décadas trabajando por la soberanía alimentaria y la producción local de huevos de calidad?

La sospecha es legítima: estamos ante un caso de instrumentalización política y quizá también económica. Y lo denunciamos con toda la claridad. Hoy somos nosotros, mañana puede ser cualquier otra empresa agrícola o ganadera de esta tierra que se convierta en rehén de intereses ajenos y de titulares fáciles.

En Avícola Son Perot seguiremos trabajando con rigor y transparencia. Pero también exigimos responsabilidad. Porque lo que hoy está en juego no es solo el nombre de una empresa, sino la credibilidad de nuestras instituciones y la confianza de la sociedad en que la verdad —y no el ruido— sea la que marque el rumbo.