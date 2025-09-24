Opinión | Tribuna
La misogínia a debat
La palabra ‘misogínia’ prové etimològicament del grec i, com gairebé tothom sap, significa aversió i menyspreu cap a les dones. Podríem considerar-la una forma de violència masclista, ja que es basa en l’odi, la denigració o la cosificació de les dones i tot allò que representa la condició femenina. Després d’un període en què, gràcies en bona mesura a les polítiques d’igualtat duites a terme des de les institucions i a la tasca en els centres educatius, semblava que havíem avançat en la seva desconstrucció, assistim ara a un revifament d’aquest fenomen, emparat especialment a través dels discursos d’odi que pul·lulen per les xarxes socials i que constitueixen l’aliment o raó de ser de les ideologies més retrògrades i ultraconservadores.
Però no és un fenomen d’ara, això, ni prop fer-hi. La misogínia a Occident té un llarg recorregut històric que comprèn des de l’Eva bíblica fins a la Pandora grega, passant per dones i/o mites femenins del món clàssic que han esdevingut estereotips en la lluita per la seva dignitat i/o contra l’opressió exercida pel patriarcat: Medea, Helena d’Esparta o les pròpies amazones en serien un bon exemple. Però el feminisme com a moviment socialment organitzat no neixiria fins a finals del segle XIX, concretament a Anglaterra i en el context de la revolució industrial que sacsejava tota Europa. Més endavant, ja en ple segle XX, l’escriptora i filòsofa francesa Simone de Beauvoir pronunciaria la cèlebra frase «No es neix dona, s’arriba a ser-ho», amb la qual volia donar a entendre que la condició de dona és una conquesta irrenunciable, no un dret adquirit per se.
Aquest i molts altres aspectes són els que desenvoluparà avui Toni Janer Torrens, llicenciat en Filologia clàssica per la UB i especialista en la matèria, en una interessant conferència titulada «Les arrels occidentals de la misogínia: història d’un estigma». L’acte, organitzat per Homes per la Igualtat – Mallorca, tendrà lloc a Ca n’Oleo (c/ de l’Almudaina, 4, Palma). Serà sens dubte una magnífica oportunitat per conèixer les causes d’un fenomen de nou molt preocupant dins la nostra societat, una de les conseqüències més dramàtiques del qual és, no ho oblidem, la violència que sistemàticament exerceixen molts d’homes contra les dones només pel fet de ser-ho, amb xifres de víctimes esgarrifoses a les quals mai de mai ens hauríem d’acostumar.
