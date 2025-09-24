Opinión
Enquesta AETIB: el reflexe d’una desafecció
El 77,2% dels residents de les Balears creu que el turisme té un gran impacte en l’augment del cost de l’habitatge
Fa uns dies, es feren públics els resultats de l’enquesta que, amb certa periodicitat, efectua l’AETIB, Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears. Es tracta d’un pols a l’opinió pública balear sobre quina opinió té del turisme. Una sèrie d’inputs que fins ara feien discórrer un determinat discurs sense problemes: la ciutadania balear estima el turisme, en té una majoritària bona impressió. Repassant la mateixa enquesta del 2022, el 69% dels enquestats n’era «molt favorable».
A l’enquesta realitzada durant el 2024 i feta pública la setmana passada, el 42% dels residents es mostren d’acord o molt d’acord amb l’afirmació ‘Estic molt satisfet amb el turisme a les Balears’, mentre que un 38,8% «no hi està d’acord» o fins i tot «està molt en desacord». Les xifres són bastant diferents. I, en el cas de Mallorca, el 77% de les persones sondejades no menyspreen el turisme com a indústria, però si el que està sofrint les Illes en aquests moments. Creuen que han de venir «menys turistes». Destaca el 77,2% que pensa que el turisme té un gran impacte en l’augment del cost de l’habitatge i el 55,3% en el cost dels béns i els serveis. A la vegada, el 62,3% considera que el turisme té un gran impacte en la degradació dels recursos naturals. En aquesta línia, no ha de sorprendre que un altre 77% estigui a favor de reduir l’arribada de creuers, o que una mica menys ( un 76%) declari estar a favor de la reducció de places turístiques. En quan la la gestió dels vehicles de lloguer, el 79,6% està d’acord a limitar-ne el nombre. Sorprèn la disparitat entre illes: a Mallorca aquest percentatge arriba fins al 84,7%. En canvi a Formentera, un 55,4% no està a favor de la seva limitació.
Sobre l’Import de Turisme Sostenible (ITS), un 67,6% dels residents estan d’acord o molt d’acord a incrementar-lo. Així com que en demanar explicacions més acurades sobre la tipologia de projectes on s’inverteixen els doblers recaptats pel primer. Les destinacions tipus que poden tenir més acceptació tindrien com a objectiu el medi ambient (89,8%), patrimoni històric (86,6%) turisme responsable (84%), formació i ocupació (83,4%), habitatge i lloguer social (78,2%), investigació científica (77,4%) i turisme sostenible (75,5%). Per a reflexionar. Per acabar, una dada que en cap cas es venia donant a passats sondejos: el 77,2% dels residents de les Balears creu que el turisme té un gran impacte en l’augment del cost de l’habitatge, mentre que el 55,3% assenyala el seu impacte en l’encariment dels costos i serveis. I és en aquest darrer punt on les autoritats competents - les que sien, ara no és hora de fer retrets - haurien de fer un gran pensament.
Tots sabem que és una enquesta. Però no deixa de ser un toc d’atenció. Indicatiu del canvi de paradigma econòmic que, amb més o menys encert, s’intenta coure a casa nostra des de fa un temps. L’altre dia, un conegut hoteler de Ponent em deia un dels motius pels quals no ha contractat dos tour operadors especialitzats en viatjants d’hivern: no troba treballadors per fer la temporada baixa. Una vegada feta la temporada, no són pocs els que parteixen o, senzillament, no els surt a compte reenganxar-se per menys de quatre mesos. Més o menys, el mateix m’explicava un dels millors vidriers de Marratxí: «no treballam més perquè no trobam personal». I pagant bé, per cert.
Què està passant a Balears? Que els costos estan fent les Illes un lloc incòmode per a progressar. Per a surar una família en condicions. I, els que poden, parteixen. Normalment, els més preparats: missers, economistes, arquitectes, metges, membres de la judicatura i algun professor o catedràtic universitari. Qui pot o sol quedar? Professionals vinculats al món turístic, de la construcció i/o immobiliari. Així com docents i/o funcionaris de carrera amb domicili en propietat a les Illes. Però ja no som una terra de promissió: ens hem tornat massa cars. S’han acabat les parelles de funcionaris estatals joves que demanaven
Mallorca «porque se vive bien, hace buen tiempo y es barato». De la mateixa manera que els treballadors llogaters de temporada són un record per a la història: ara són els hotelers els qui els han de donar habitacions si volen mà d’obra.
No es tracta d’una enquesta contra el turisme: és un reflex de cap on va el nostre territori. Cap una nova destinació, la de gent amb molts diners. I un reducte de locals que els solucionin les emergències bàsiques. De la desafecció que genera. De l’estupefacció que encara provoquen les vendes de cases a milionaris preus. Res més.
