La trata de mujeres y niñas: Un crimen sostenido por el negocio de la prostitución / FUNDACIÓN ATENEA

El 23 de septiembre, Día Internacional contra la Trata y Explotación de Mujeres y Niñas, nos interpela sobre una realidad incómoda, un espejo donde mirarnos como sociedad donde, en pleno siglo XXI, el negocio del tráfico de personas y derechos no es un fenómeno lejano, ajeno ni neutral. Es un crimen contra los derechos humanos que tiene como consecuencia la explotación sexual donde las víctimas mayoritarias son mujeres y niñas.

Un problema de derechos humanos que obliga a colocar a la víctima en el centro, proteger su integridad física y psicológica, a garantizar acceso a la justicia, a reconocer las violencias estructurales (pobreza, desigualdad de sexo, discriminación, desplazamientos forzados, emergencias humanitarias) que hacen a las personas vulnerables y a articular respuestas intersectoriales más allá de la persecución penal. El enfoque de derechos también exige medir y reparar el daño, y diseñar políticas de prevención basadas en datos.

Según la UNODC, el 61% de las víctimas detectadas en 2022 eran mujeres y niñas, y la explotación sexual continúa siendo la forma de trata más frecuente en este grupo. No es casualidad: es el reflejo de una desigualdad estructural que convierte a las mujeres y niñas en mercancía.

La trata explota ventanas de vulnerabilidad: crisis económicas y humanitarias, rupturas familiares, migraciones inseguras y engañosas, en resumen, múltiples contextos de violencia generalizada. Aunque las estrategias de persecución han mejorado, la clandestinidad, la deslocalización de las víctimas y el control ejercido por las mafias sobre todo el sistema, dificultan la detección y protección. Existen muchas víctimas no contabilizadas, los datos reales superan con creces el panorama que conocemos.

Rara vez nombramos con la claridad que merece el foco: la demanda. La trata con fines de explotación sexual existe porque hay un mercado dispuesto a pagar. España se sitúa entre los países europeos con mayores índices de consumo de prostitución. El vínculo es directo: sin prostitución, no habría trata con fines de explotación sexual. Negarlo es seguir mirando hacia otro lado.

Además de políticas de prevención, protección y justicia, necesitamos un cambio cultural profundo. La conciencia social y la educación son piezas clave. Debemos cuestionar las raíces sociales del consumo de prostitución, que sigue normalizado y oculto en las entrañas de nuestra sociedad. Mientras persista la idea de que pagar por el cuerpo de una mujer es aceptable, la trata seguirá siendo rentable para los tratantes. El 39% de los hombres españoles, 4 de cada 10, ha acudido a la prostitución al menos una vez en su vida, el doble que la media europea. Esta demanda alimenta el negocio de la trata y coloca a nuestro país como puerta de entrada, destino y tránsito de víctimas, especialmente mujeres migrantes en situación de gran vulnerabilidad.

El debate político y legislativo en torno a la prostitución no es solo una cuestión moral, sino una estrategia imprescindible contra la trata. Posicionarse frente a la prostitución es posicionarse frente a la trata. Ǫuien consume o blanquea la prostitución no puede alegar ignorancia: detrás de cada acto de explotación hay una cadena de violencia y vulneración de derechos de mujeres y niñas.

Es hora de mirar hacia dentro, de reconocer que la trata con fines sexuales está sostenida por un mercado cotidiano y cercano. Combatirla es también un compromiso colectivo. Cambiar la cultura que tolera, invisibiliza y alimenta esta violencia sexual contra las mujeres, podemos decirlo más alto pero no más claro, es una responsabilidad de todos y todas y poner el foco en esta tragedia ya no es dilatable en el tiempo, el tiempo es ahora.