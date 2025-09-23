Cazatesoros en Mallorca

Dos especies típicas del verano mallorquín, los buscadores de oro en las playas y los paparazzi, están en serio peligro de extinción. Todos hemos soñado alguna vez con encontrar un tesoro. Pocos lo consiguen.

Hace unos días, estaba en una playa de Calvià, a las 9 de la mañana. Observé a un hombre con un detector de metales. Vestía traje de neopreno, grandes auriculares, y enormes gafas de bucear; recorría, parsimoniosamente, la orilla, dentro del agua y a muy poca profundidad. Iba palmo a palmo, andando, pero con la cabeza dentro del mar.

Al poco, coincidí con él en las duchas. Me sorprendió que aparentaba tener más de 75 años, pero con un físico envidiable.

­«¿Cómo ha ido?», le pregunté.

-«Nada de nada. Hay mucha, muchísima competencia», respondió.

A la charla se unió el hamaquero:

­ «Los búlgaros vienen por la noche y ya lo tienen todo mirado».

-«Sí, he visto los agujeros en la arena, esto ya está revisado», replicó el buceador.

- «Ya nada es como antes. Yo estoy en esto desde hace 40 años. Éramos solo dos en toda Mallorca y encontrábamos de todo, cosas muy buenas», se lamentó el veterano rastreador.

Otros que también se quejan del fin de la mina de oro son los fotógrafos de temporada, a la búsqueda de famosos.

El verano en la isla fue durante décadas escenario de un lucrativo deporte: la caza de personajes para retratarlos. Era una dura competición en la que participaban los profesionales de los diarios locales, los corresponsables de los medios nacionales, y una tribu de autónomos de colmillos afilados.

Los cazadores hacían guardias eternas en los sitios donde presumían iban a aparecer artistas, cantantes, empresarios, políticos, jefes de Estado, miembros de la Familia Real…

Para tener éxito hacía falta paciencia, mucha paciencia; un buen equipo fotográfico; astucia e información. Recepcionistas de hotel, taxistas, empleados del aeropuerto, escoltas, daban el soplo, muchas veces a cambio de una gratificación.

La recompensa podía ser de millones de pesetas, si se trataba de una exclusiva y de un vip importante, o inferior si más compañeros habían hecho blanco.

Antaño, las conversaciones de los cuerpos policiales podían ser captadas con un sencillo escáner. Los vigilantes de Marivent usaban unos códigos en teoría secretos, pero muy fácilmente descifrables.

«Eno Pozo, salto delta», decían por la emisora. Eso podía significar que el Rey Juan Carlos acababa de atravesar la puerta del palacio. «Eno Pozo, azul 20», decían a los pocos minutos. El monarca acababa de llegar al Club Náutico para disfrutar de las regatas o de sus amigos.

En invierno, cuando no había un dispositivo especial, el jefe del Estado solía pasar los fines de semana en la isla. Mejor no pregunten con quién, ni para qué.

El domingo por la tarde regresaba a Madrid y la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Nacional retiraban patrullas de calles y carreteras para controlar el camino al Aeropuerto. No fallaba: por la radio anunciaban un dispositivo especial y eso era señal de que el hoy exiliado volvía la Zarzuela.

Todos aquellos episodios se han acabado con Felipe VI, que lleva una política de imagen radicalmente distinta a la de su padre. Las vacaciones de la Familia Real en Palma se han acortado y las salidas de Reyes, princesa e infanta se comunican con tiempo a los medios de comunicación. Reina la transparencia. Ya no vienen otros miembros de la realeza o mandatarios a Marivent. El resto de famosos, por otro lado, prefiere monetizar en solitario su imagen en las redes sociales. Los paparazzi están de capa caída.