Una postura política

Al ser humano siempre le ha sido complicado vivir. Un buen día te sueltan sobre la faz de la tierra y muy pronto debes comenzar a defenderte y a atacar. El consabido homo homini lupus de Hobbes va a ser el principio imperante hasta el último día. Con más o menos elegancia, o disimulo, siempre ha estado presente entre nosotros. Debió ya influir, aunque burdamente, en aquellos homo-sapiens y han usado, usan y seguirán usando de él todos los poderosos dirigentes de la humanidad. Sigue muy vigente la lectura y estudio de dos históricos tratados, no superados, dedicados a analizar y enseñar sutiles habilidades para la confrontación: El arte de la guerra, del chino Sun Tzu, siglo V a.C., -por cierto, a esta modernizada civilización milenaria pretenden ahora ningunear los bisoños estadounidenses- y El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, de comienzos de 1500. El simple hombre de la calle, en su día a día, se verá involucrado en esa batalla por la vida, pero sólo algunos elegidos sabrán manejar en su provecho cotidiano esas reglas sibilinas. Para la mayoría, el proceso de vivir la vida no va a ser tarea fácil.

A esta generación mía le ha tocado vivir acontecimientos magníficos, pero estamos en fechas muy críticas. Están presentes, ya, sensaciones de lugares comunes que nos llevan a momentos históricos que creíamos superados. Hay factores no desconocidos que contribuyen al diagnóstico: el resurgimiento de líderes agresivamente autoritarios, el avance, ya en tromba, de cierto extremismo ideológico que se hallaba aletargado, la explosión desacomplejada de los rencores, de un odio cainita que a mucho de nosotros nos está dejando atónitos, el crecimiento exponencial del racismo, de la homofobia, del machismo. Stefan Zweig, en El mundo de ayer/ Memorias de un europeo, dice: «Todas las conversaciones terminaban en grotescas acusaciones, así que solo quedaba una cosa por hacer: encerrase en uno mismo y guardar silencio». Y Voltair, en pleno siglo XVIII, para situaciones tan extremas aconsejaba hacerse un jardín y concentrase en cuidarlo. Las palabras de Zweig vinieron acompañadas de la Segunda Guerra mundial…

En estos momentos, en España, estamos inmersos en un encubierto proceso de golpe sibilino por parte de una oposición lanzada a degüello, cuyo intento es descabalgar a nuestro presidente de manera chabacana y grosera, por lo civil o por lo criminal. Un golpe que solo el perfil sociológico de nuestra sociedad, el esqueleto democrático y la ubicación geopolítica de la España de hoy está impidiendo que vaya a más. La sociedad española es muy diferente a la de aquel 1936, pero los personajes al frente del intento son los herederos de aquellos. En los Estados Unidos, donde presumían de la democracia más antigua y sólida, ante el estupor de propios y extraños, corren vientos de violencia y venganza. La Corte Suprema está en manos de jueces advenedizos, la libertad de expresión está siendo descaradamente capada y se dan claros indicios de la intención de un golpe de Estado. Trump subió a Instagram, hace unos días, un mensaje en el que decía que odiaba, odiaba, odiaba (lo repetía tres veces) a los demócratas ‘comunistas’, o sea, a medio país. Añadamos a ello el desprecio absoluto de toda esta gente ‘patriota’ por el deterioro climático, por la degradación de la naturaleza, y por trascendentes conquistas sociales. En casa, nuestros patriotas más patriotas siguen instrucciones y están ‘haciendo lo que pueden’, manifestándose con insultos, mentiras y amenazas, con violencia consentida, llegando algunos de ellos a poner en discusión el derecho a la diversidad y el multilingüismo recogidos en la Constitución y exhibiendo de manera ostentosa esta bandera que desde hace años han convertido en símbolo de su ideología excluyente. Siempre las banderas intencionadas, el uso patrimonial del concepto ‘patria’ y la tendencia a negar la diferencia, más bien a perseguirla para aplastarla. Escuchando a Feijóo, a Ayuso, a Tellado… asistimos a ramalazos de aquel ‘muera la inteligencia’ del legionario, golpista y tuerto, Millán Astray, curiosamente recuperado para el callejero capitalino por el alcalde madrileño. ¿Qué diría ahora aquel Miguel de Unamuno que, el 12 de octubre de 1936, en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, con tanto arrojo se pronunció contra el fascismo golpista con palabras trascendentes?

La media verdad, la mentira descarada, las acusaciones sin pruebas son aceptadas y esparcidas sin sonrojo por redes y medios afines y utilizadas por determinados jueces. Jueces que se manifiestan pública e ideológicamente contra el Gobierno pero que se indignan cuando se les acusa de practicar ‘lawfare’. Las redes son una olla a presión, una catapulta de basura. Gran parte de la responsabilidad de este maremágnum está en la aparición de las redes. Aprovechando el asesinato del ultra Charlie Kirk (racista, homófobo y vomitador de odio) el marketing MAGA acaba de crear un potente mártir que la internacional fascista ha comenzado a utilizar mediante un arrollador esfuerzo propagandístico a través de redes.

El cinismo de unos cuantos está cocinando un brebaje diabólico para consumo de imbéciles y de ignorantes.

Si eres un ser comprometido con la vida, un buen ‘pater familias’, como definía al hombre cabal el Derecho Romano, ¿de qué manera puedes involucrarte en la lucha contra esta gran amenaza? Si repasáis la historia a partir de los años 30 del siglo pasado os daréis cuenta del gran riesgo que estamos corriendo. En este momento no se puede ser equidistante. Excusarse en ser apolítico te hace cómplice del descalabro, Franco se declaraba apolítico. No hace falta ser político en activo para influir en la política, gran error, política es todo. Basta con actuar de acuerdo con lo que uno cree y transmitirlo cotidianamente, no callarse, utilizando tus propios medios y capacidades… y votar, votar, votar, mientras podamos hacerlo.