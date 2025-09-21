De un verano que pasa

En verano todo queda atrás muy deprisa. Incluso los amores de verano –y esto es sólo un lejano recuerdo– se difuminan con las primeras señales del otoño. Luego pasa el tiempo y uno no sabe si aquello fue en el verano del 90 o en el del 11. El incendio en la mezquita de Córdoba sabemos que ocurrió y ocurrió este verano, pero ¿fue a finales de junio o fue en julio? Si nos atuviéramos a nuestra propia memoria –la que nos ha hecho y hace como somos– dudaríamos, pero hoy en día somos muy pocos los que nos resistimos a acudir a la memoria exterior, o sea el móvil y su conexión a Google y muchos los que confunden conocimiento con información. Así sabríamos que el incendio fue en agosto y en cambio queda tan lejos que es casi como si las llamas hubieran ocurrido cuando el incendio de Notre Dame. De hecho, al conocer la noticia del incendio de Córdoba pensamos en una equivalencia. En un espejo invertido: el incendio de los lugares de culto como aviso misterioso ante el abandono –caso de Notre Dame– o el resurgimiento reivindicativo –caso de la catedral de Córdoba– y la sustitución de uno por otro y así sucesivamente. La historia de las religiones, en fin, más allá de internet que es ahora la religión global, la que todo lo proporciona y su oración es un simple clic. Cuando uno ve al emperador Trump reunido con Zuckerberg, Gates y otros grandes sacerdotes del nuevo culto –el mundo postrado ante la pantalla–, piensa en la alianza Iglesia-Estado de toda la vida. ¿Hay diferencia entre ellos y el faraón de Egipto reunido con sus sacerdotes? Me temo que muy poca. Mientras tanto Putin mantiene a su lado al Patriarca Kiril y detrás legiones de hackers dispuestos a hacer la puñeta a Occidente.

Los peces mallorquines vuelven a ‘pirañizarse’, a emular a las pirañas, vamos. Me fui de estas páginas a principios de verano con la aparición de una pastinaca y recordando a los peces mordientes de hace diez años. Regreso con los peces mordientes de este año. Porque este verano, los peces –peix de roca– volvían a morder. A mí me atacó un pequeño esparrall –esparrallón en castellano, según el gran Alcover– en la espalda y en el brazo y por mucho que lo intentara espantar a manotazos o brazadas, el kamikaze no amainaba en su hiriente empeño. A una amiga mía le ocurrió lo mismo días después. Y me contaron de otro ataque mordiente en Ses Covetes y uno más cerca del Hotel Maricel.

Recordé cuando hace diez veranos, más o menos, los peces mordían y Ramon Aguiló practicaba una irónica incredulidad al respecto. Pues han vuelto. O no han abandonado. Entonces pensé en el calentamiento del mar y en una metamorfosis piscícola de tintes tropicales. ¿Y si después de las irritantes medusas eran los peces los encargados de ahuyentar a los bañistas y mermar el gran negocio local? Fue al revés: los bañistas aumentaron sin parar y lo mismo los clientes del gran negocio. La costa empezaba a parecerse a las escalinatas de Benarés. El resto, a Bombay.

Fue otro colaborador de Diario de Mallorca –Daniel Capó– quien me dio la solución al enigma de los peces mordientes. Si Aguiló manifestó su incredulidad hace diez años, Capó lo vio claro al momento. (Nota al margen: el Instituto Oceanográfico debería contar con opiniones ajenas a las de sus profesionales y en DdM vamos surtidos). Que los peces muerdan, me dijo Daniel, tiene su lógica porque se han vuelto cocainómanos: en verano van hasta los topes de cocaína procedente de la que sueltan las aguas sucias –orina con coca– de muchos de los yates que navegan alrededor de la isla. Me pregunté de qué barco se habría surtido el puñetero esparrall.

Este verano ha muerto Ramon Rosselló Vaquer, hombre tímido, meticuloso y serio en su trabajo. De la reunión y sistematización de las fuentes históricas de la isla se convirtió, él mismo, en una fuente de la historia de Mallorca. De vez en cuando aparecía por la biblioteca donde trabajé durante años, sigiloso, atento y sabiendo muy bien lo que venía a buscar. Cuando se iba charlábamos un rato, lo justo, y siempre te hacía un regalo en forma de anécdota, conocimiento o posible pesquisa. Se ha comentado y repetido lo innumerable de sus publicaciones –opúsculos, folletos, artículos, separatas y varios libros (los del sexo en la Mallorca medieval tuvieron mucho eco)– y sí, Ramon Rosselló Vaquer fue un enciclopedista paradójico ya que su materia preferida era pre-Enciclopedia, o la Historia cuando la Ilustración no existía. Y habiendo sido un hombre cuya aparente vocación era pasar desapercibido, su herencia intelectual tiene un peso insoslayable y una presencia tan variada como abundante.

Pero hubo algo en su trabajo que no he visto mencionado –es imposible mencionarlo todo en el caso del prolífico Rosselló Vaquer– y es su relación con la poesía, de la que fue ocasional editor muy a principios de los 80. Entonces me lo presentó Andreu Manresa y de aquella liaison salieron dos plaquettes de poesía mallorquina contemporánea: una de Guillem Soler que sería el germen de su libro posterior Boulevards de tardor, con el que obtuvo el Premi Ciutat de Palma. Otra mía de epigramas, más al modo de Marcial que de Catulo, que supuso mi adiós al esteticismo novísimo. Ambas publicaciones fueron importantes en la evolución poética de sus autores y ahí Ramon Rosselló Vaquer también tuvo su papel: mil gracias de nuevo cuarenta y tres años más tarde.