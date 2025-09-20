Al último editor

Francesc de Borja Moll i Marquès / Pere Bosch

Mi segundo hijo estaba a punto de llegar con un pan debajo del brazo y este señor me enviaba cajas de libros, colecciones enteras de regalo por la campaña que hacía de su vieja y fabulosa casa editorial y para que fuese con ellos. Servidor trabajaba en otra empresa del mismo sector. Los detalles sobran, pero de los primeros noventa a 1997 trabajé para otra marca. A partir de 1997, año que se jubiló Francesca Moll Marquès, pasé a trabajar como encargado en Llibres Mallorca de la editorial Moll, la de antes. Por primera vez mi nuevo jefe era una persona muy culta, no era facha y compartía la afición por la ornitología con sus amigos. Desde ese momento algunas veces también conmigo, las discusiones eran muy divertidas, pero no le hizo mucha gracia que le aclarase un par de errores un aficionado pues en el Diccionari Alcover-Moll cuando se trata de pájaros no todo es correctísimo ni mucho menos. Don F. de B. Moll había delegado a un pariente la parte ornitológica que es dignísima pero no definitiva. Este nuevo jefe sabía que mis ancestros eran anarquistas, el decía «bona gent» con cierta coña, lo eran (pacíficos trentistas), pero claro, él venía del otro lado. El Sr. Moll, el viejo, no era precisamente del flanco izquierdo del panorama y los míos eran represaliados del franquismo. Podría concretar más, aquí todos sabemos de dónde venimos, pero mi admiración por el viejo Moll es absoluta y sin dogmatismos de ningún tipo. Soler Serrano lo entrevistó en el programa setentero de TVE «A fondo» y cuando le preguntan al ilustre filólogo cómo lo hace, «usted es filólogo, editor, escritor, librero…» el señor Moll contesta que «cualquier día me van a llamar mis hijos de que vamos a la quiebra» o algo parecido.

Este nuevo patrón, su hijo, era un posibilista en el buen sentido y en cierto modo un tipo elegante y divertido cuando lo entendías. Estamos hablando del que fue el último editor en mayúsculas. Destacaba por lo utópico y optimista, por su compromiso con la lengua y la conservación del territorio. Hoy la Setmana del Llibre en Català está vivita y coleando por su gran trabajo tanto de él como de todo su equipo, con Toni Moll al frente. Durante muchos años el almacén quedó vacío y el personal remaba todo a una para hacerla posible por eso se consolidó. El formato era diferente y en algunos aspectos mejor.

Sé perfectamente el morbete que les produce a algunos el contenido de este artículo. Cuando se produjo el crash tuve que defenderme en los juzgados (no se azoten, parientes directos a Xesc me confesaron que no quedaba otra y que hacía lo que tocaba) y gané a este patrón en un tramo de mi vida que nunca he celebrado, ni lo pienso hacer, pues para mí aquella casa era mucho más que un club. Lo cortés no quita lo valiente y aunque el morbo le invita a avanzar no encontrará la chicha que espera. A este señor al que considero el último editor, en mayúsculas, lo recuerdo con un 95 por ciento, por dar una proporción, de auténtico agradecimiento y un cinco por ciento un tanto triste y desagradable por las circunstancias que se dieron de obligada confrontación. En ese camino hay pocas flores, muchos pronto se aprovecharon del árbol caído o intentaron coger el rol de Xesc Moll con el resultado de hacer un ridículo espantoso.

Me abstengo de poner datos, como siempre hubo más papistas que el Papa y los que nunca vinieron o fueron clientes o incluso adversarios calumniadores empezaron a estrechar el cerco de la manipulación. Omito detalles por no aburrir y por motivos obvios.

Este ornitólogo, cofundador del G.O.B , economista, editor, traductor… era un personaje junto a su esposa, Matilde Echeto, muy difícil de seguir por el alto nivel. Un tanto cándido, sí, y limpio, uno de los únicos editores que realizaban liquidaciones transparentes a sus autores cada año y un profesional amigo de sus escritores a la hora de preparar y editar los libros. Tolerante y abierto. Hablo desde la experiencia. Sus consejos los recibí incluso en detalles privados de la vida cuando coincidimos cuatro días en Frankfurt que me los quedo para siempre en el recuerdo, algunos se han materializado. Ante un problema todo siempre era muy «…natural».

Volvería a defender mis derechos como trabajador de la misma manera, sin ninguna variación, pero lamento muy profundamente la pérdida de esta figura y persona irrepetible, este grandísimo editor. Considero tan difícil su labor como la de su predecesor que no contaba con la misma competencia. Hubo momentos duros en el crash vivido, pero me quedo con lo bueno, dispongo de memoria selectiva. El artículo a los ajenos puede resultarles aburrido, pero lo voy a cerrar con una bella anécdota y con cariño hacia nuestra querida lengua materna. Si ha llegado hasta aquí hay premio.

Con motivo de uno de mis libros editados por Xesc me intentó corregir una palabra y se inició una divertida discusión: «Això t’ho has inventat…» «No, no soc en Foix». «Aquest mot no existeix…» «Sí, Xesc, m’ho ha regalat en Toni Garrit de sa Colònia de Sant Pere» (de la nissaga dels Garrits de les Rondalles que venen de Sant Llorenç). «...a més el teu pare el va incloure al Diccionari…» Al día siguiente me llamó incrédulo, pero que lo había comprobado: «Tens raó… hi és». Si no fuese una palabra tan bonita no les hubiera hecho llegar hasta aquí.

El catalán es otra manera muy rica de interpretar este mundo: ¿Saben ustedes ese barquito o barca que tiene la función de «práctico» a la hora de ayudar a los grandes barcos o transatlánticos a maniobrar dentro del muelle, a veces de acercar gente? Casi todo el mundo en Mallorca lo llama «pràctic», que por supuesto es la simple traducción del castellano, cuando aquí tenemos algo mucho más bello como expresión y que viene del griego: panescalm. En homenaje a Francesc de B. Moll Marquès. (Gràcies, Xesc, que allà on siguis hagis trobat ple d’ocells i de tot allò que aquí t’agradava. Amb tot el respecte del món).