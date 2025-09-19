Robert Redford, arrugas y una camisa

No renuncio a que alguien me lave el pelo como Robert Redford lo hizo a Meryl Streep, en Memorias de África. Y, mientras vivo de ilusiones, sueños y anhelos, pienso en la forma de envejecer que ha tenido Redford. El hombre de belleza infinita ha hecho cine hasta el final y ha defendido las causas en las que creía, sin perder su esencia ni perderse a sí mismo. Robert Redford caía bien. Era respetado e idolatrado. Ya no quedan muchos actores con esa elegancia que sólo algunos hombres del siglo pasado poseen. Es una cualidad innata, que viene de dentro, que es difícil de describir y que no admite grises: se tiene o no se tiene. Robert Redford la derrochaba, un icono.

Pienso en el actor y, por alguna conexión mental inescrutable, me acuerdo de una camisa que heredé de mi padre. Es blanca, de seda y tiene bordadas sus iniciales. Son muy pequeñitas y sobresalen ligeramente en la zona del pecho. Es una camisa con puños grandes, que se doblan para poder llevar gemelos. Mi padre era el estilo de hombre que usaba gemelos. Y corbata. Era un gentleman. Mi camisa heredada debe tener más de treinta años y la cuido como oro en paño. La lavo a mano, la plancho a conciencia y, a pesar de no ser la camisa más bonita del mundo y de no estar a la última moda, yo me siento poderosa llevándola. Hay prendas que envejecen con armonía y aplomo. Como algunas personas.

Me gusta ver a hombres y a mujeres maduros y activos. Entre ir a un comercio con dependientes recién salidos de la adolescencia o ir a otro con trabajadores mayores, elijo el segundo. Hay varias cadenas de supermercados y de gasolineras que incentivan, en su política de recursos humanos, la contratación de personas de más de 50 años. Las consideran un valor para su negocio. Ponderan la experiencia y el aprendizaje de la vida por encima de la piel tersa. Valoro que se dé visibilidad a periodistas, presentadores y tertulianos de pelo blanco y aprecio a las mujeres que no esconden sus arrugas, que no engrosan sus labios y que han hecho las paces con unos pechos menos turgentes. Admiro a esas actrices que se pasean por la alfombra roja sin demasiados ornamentos y que transmiten seguridad. A quienes no luchan contra el cuerpo en el que habitan y que no lo maltratan ni lo someten a cirugías innecesarias. Es como la camisa que heredé de mi padre. Envejecen con serenidad y saber estar. Me gustaría ser una de ellas.

Vi El mejor por recomendación de un chico que me gustaba. Juré no volver a ver Tal como éramos porque decidí ver sólo películas con final feliz. Rompí esa regla (y valió la pena) con Memorias de África. Me compré la banda sonora de El golpe porque escuchando su música sentía más cerca la belleza de Paul Newman y del Sr. Redford y pasé una tarde de resaca viendo Brubaker. James Salter contaba que Robert Redford, con quien trabajó en El descenso de la muerte, no era sólo una cara bonita o un buen actor, sino que era alguien fuera de lo común. Como algunos de los momentos que todos hemos vivido admirándole delante de una pantalla.