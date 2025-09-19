El populismo avanza

Hace unos meses las encuestas daban cuenta del despegue del PP superando los 150 diputados en caso de celebración de elecciones; a Vox se le atribuían casi 50; mientras al PSOE le dejaban en 108; y Sumar, siempre restando, quedaba en 13. Entonces Feijóo se comprometió a formar gobierno en solitario, pues el PP atesoraba una intención de voto del 34,9% y un número de diputados superior a la suma de lo que las encuestas atribuían a la mayoría de la investidura que eligió a Sánchez como presidente del Gobierno. Pues bien, el panorama ha cambiado radicalmente. La encuesta publicada por ABC el pasado domingo adjudicaba al PP una intención de voto inferior, un 32%, tres puntos menos, con una expectativa de 137 diputados, los mismos de que dispone ahora; al PSOE un 26,9%, unas décimas más y 107 diputados; a Vox un 17,9%, tres puntos más, disparándose la previsión de diputados a 61; Sumar bajaría 1,3 puntos y quedaría en 10 escaños; ERC y Bildu subirían a 8 escaños, PNV mantendría escaños, mientras Junts bajaría uno. Lo más significativo de esta última encuesta es la bajada del PP, quedando con un resultado idéntico al del 23J y la impresionante subida de Vox. Con estos resultados en las elecciones generales el PP ya no reuniría más diputados que la mayoría de la investidura y no podría formar gobierno en solitario con la abstención de Vox. Para formarlo necesitaría el voto favorable de Vox, que podría forzar su entrada en el gobierno.

La situación revela el incremento de la polarización entre la izquierda populista liderada por Sánchez y la derecha populista de Vox. La derecha supuestamente liberal de Feijóo se vería constreñida a abandonar el espacio central de una socialdemocracia liberal, la que desde la II Guerra Mundial ha definido a las principales democracias europeas, e incorporar algunas de las principales exigencias populistas. Feijóo ha incorporado nuevos posicionamientos en contra de la inmigración incontrolada. Sánchez, siempre atento a cuanto resquicio se le ofrezca para dibujar el enfrentamiento entre el bien, liderado por él y el mal de la derecha y la ultraderecha, acusaba al PP de mimetizarse con Vox. Entiende Sánchez, por el desprestigio de la moderación, que si se mimetiza él con la extrema izquierda debilita el espacio de centro y, aumentando la polarización, refuerza a Vox y por tanto obliga al PP a desplazarse hacia la derecha y puede plantear la lucha electoral entre izquierda y ultraderecha. Así lo está haciendo. Así ha ocurrido con las manifestaciones contra la Vuelta a España por la presencia de un equipo ciclista israelí. El boicot en el País Vasco fue coordinado por exetarras. Sánchez ha avalado con su discurso del domingo las manifestaciones violentas. Proclamó su admiración «por un pueblo español que se moviliza por las causas justas como la de Palestina». No duda en la demagogia de la sinécdoque de identificar a los manifestantes con el conjunto de españoles. Dos manifestantes detenidos y 22 policías heridos. Ni una palabra sobre los rehenes israelíes en poder de Hamás. Y para remate antisemita quiere expulsar a la televisión israelí de Eurovisión, identificando de forma torticera a Israel con Rusia. Rusia invadió Ucrania. Israel está defendiendo su derecho a existir después de un ataque de Hamás con 1.200 asesinados y la toma de más de 200 rehenes, por mucho que su respuesta sea muy condenable. Ningún tribunal penal internacional ha definido la guerra de Gaza como genocidio, como no lo ha hecho ningún aliado europeo, ni siquiera sus homólogos socialistas. Hipocresía y antisemitismo. Nadie ha calificado como genocidio los bombardeos aliados de la II GM contra la población civil de Hiroshima, Nagasaki, Hamburgo y Dresde, cientos de miles de asesinados. Un manto de silencio sigue cubriendo las 300.000 alemanas violadas por el ejército rojo.

Los columnistas liberales no pueden entender cómo se va diluyendo el espacio de la centralidad, que para ellos es el de la racionalidad y el de una historia de éxito en Europa después de la II Guerra Mundial. Unos creen que el acercamiento del PP a las tesis de Vox es un error porque el elector siempre preferirá votar al original y no a la copia, y, por tanto, que la deriva del PP no le procurará más votos, sino que reforzará a Vox, como así está ocurriendo. Otros atribuyen ese retroceso del PP a Feijóo, porque no ha sido capaz de dotar de épica a su proyecto de derogar el sanchismo. Es fantástico, quienes eran partidarios de la racionalidad y separar el mundo de las emociones de la política, le reclaman a Feijóo épica y emociones. La idea de que Feijóo sería un buen presidente no es incompatible con la de que es un mal candidato. El problema de Feijóo, como hemos comentado alguna vez, es la contradicción de su proyecto: quiere derogar al sanchismo, pero salvar al régimen del 78, ignorando que Sánchez es el producto más deletéreo de éste. Feijóo es, en el centro derecha, el defensor del statu quo de la clase política parasitaria, como lo es Sánchez en la izquierda. Pero lo que los columnistas liberales no acaban de comprender, y de ahí su desesperación por el hundimiento de las ideas liberales de centro, es que Feijóo, por mucho que le eche pasión, emoción y épica, no puede dejar de hacer lo que está haciendo, es decir, desplazándose hacia la derecha, de lo contrario el PP estaría aún peor. Feijóó ha sido un excelente gestor de Correos y del Insalud, un probo funcionario, pero carece de la estatura de estadista capaz de galvanizar al país y reformar el Estado. Cuando el país está hundido económicamente, cuando oleadas descontroladas de inmigrantes arriban a nuestras costas, cuando no hay vivienda ni familia para los jóvenes, cuando un apagón lo paraliza, cuando vive continuamente en el caos ferroviario, cuando es el Estado incapaz de auxiliar a sus ciudadanos víctimas de catástrofes, lo que quieren muchos ciudadanos es un cambio radical, especialmente los que se sienten víctimas del sistema político. Por eso crece Vox, porque se le atribuye, sea cierto o no, esto es casi lo de menos, la capacidad de cambiar el modelo. Feijóo es como el timonel de una pequeña nave sin fuerza suficiente para contrarrestar los embates de una galerna desatada que la dirigen contra los farallones de la extrema derecha. Feijóo no tiene autonomía política, es como un tapón de corcho zarandeado por las olas embravecidas de la desafección al sistema. Es la economía la que hincha las velas de una democracia liberal; si se desmorona no hay liberalismo que valga, se desatan todos los demonios.