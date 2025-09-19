Cuando estos días he ido viendo las noticias sobre el caso «Begoña Gómez», y sin entrar en el fondo de ese asunto ni en la peculiar forma de instruir que tiene el juez que lleva el caso, temas ya suficientemente comentados y debatidos, se me ha ocurrido que vale la pena hacer algún comentario acerca del papel que, en general, han venido jugando en el seno de las administraciones públicas españolas las personas que, bajo diversas denominaciones -asesores, coordinadores, responsables técnicos, asistentes, etc.- se pueden agrupar como personal eventual en la denominación legal.

Así, el artículo 12 del actual texto refundido de la Ley que regula el Estatuto Básico del Empleado Público se refiere a ese tipo de personal del siguiente modo: «Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin». El mismo artículo señala algunas características de ese personal y remite a las normas propias de cada Administración su desarrollo y aplicación.

Se trata de un tipo de personal cuyo régimen se halla a caballo entre los políticos (sean electivos o de designación) y los funcionarios o trabajadores sujetos a derecho laboral -que podríamos considerar el modo normal u ordinario de prestar servicios a la Administración. Su relación se basa, según la ley, en la confianza o el asesoramiento especial, empezando, ya aquí, las dificultades de su caracterización, puesto que, de inmediato, surgen algunas preguntas: ¿qué es eso de «confianza»?, ¿qué significa asesoramiento «especial»?, ¿en qué se diferencia del asesoramiento «general»?, ¿acaso no tiene la Administración su propio sistema de asesores y técnicos que auxilien a los cargos políticos en su tarea, que incluso pueden ser nombrados mediante libre designación entre funcionarios? o, ¿qué tareas concretas y específicas puede desempeñar ese personal eventual, si la ley reserva a los funcionarios el desempeño de las funciones que impliquen participación en el ejercicio de potestades públicas o la salvaguarda de los intereses generales?.

Pero, si ya es complicada la determinación del papel que, a priori y en teoría, puede jugar esa categoría de personal, es decir, si la propia configuración legal del personal es algo dificultosa de encajar en el sistema político-administrativo español, la cosa se complica mucho más cuando acudimos a la realidad práctica y vemos lo que ha ido sucediendo en la vida diaria a lo largo de muchos años, en que los partidos políticos han tendido a utilizar esas figuras, en una gran mayoría de ocasiones, para ir colocando a gente que había sido descabalgada de un cargo o no había entrado en las listas o cualquier otra circunstancia de carácter partidista, pero que nada tiene que ver con la capacidad para asesorar o intervenir en la dirección de la Administración (y lo mismo ha ocurrido en los parlamentos o en la Unión Europea, donde sucede más o menos igual).

Hemos de tener en cuenta que para ocupar ese tipo de puestos -cuyo número, además, ha ido aumentando con los años de forma generalizada- la ley no exige que se tenga en cuenta ningún mérito o capacidad, siendo libre su nombramiento y cese, únicamente condicionado por lo que venga a establecer cada Administración (es decir, las condiciones las ponen los mismos dirigentes que precisen de ese asesoramiento o confianza).

Así, lo que ha ocurrido en muchos casos es que, por desgracia, ese personal eventual se ha dedicado a actividades más propias del partido, que a servir los intereses generales, que son la razón de ser de las administraciones públicas.

Es obvio decir también que ese escalón de mando intermedio entre políticos y funcionarios, no suele ser muy bien acogido por estos últimos, sobre todo si las personas designadas para ocupar puestos eventuales carecen de conocimientos en la materia de que se trate o pretenden inmiscuirse en el trabajo de aquellos. Ello ocasiona, evidentemente, innumerables problemas en el día a día.

En fin, que entre esa configuración legal del personal eventual y el uso desviado que se ha ido haciendo de esa figura, no es extraño que vayan apareciendo en los medios de comunicación noticias relativas a desaguisados en que aquellos hayan tenido intervención.