Los salarios no han subido en España desde el año 1994

El último informe de la OCDE es muy clarificador en el tema de la evolución de salarios. El análisis, en cuanto a los países de la UE, nos da resultados muy dispares que merecen una reflexión. Citemos la subida de salarios en algunos países:

Lituania +290%

Irlanda +63%

Alemania +24,1%

Portugal +21,2%

España + 2,7%

Italia + 0,5%

Centrémonos en el caso de Irlanda, que en 1994 tenía un salario medio similar al que había en España: 32.000 €.

Cómo explicar las diferencias que, en 30 años, han hecho que los salarios en Irlanda hayan crecido 23 veces más que en nuestro país. La mayoría de economistas coinciden en que en España tenemos estancada la productividad mientras que en Irlanda ha subido; que la creación de empleo aquí está en puestos de bajo valor añadido, muchos de ellos ligados al sector turístico, y en Irlanda el incremento se halla en el sector tecnológico o empresarial de gran valor añadido.

También concluyen que la política fiscal en Irlanda ha sido de una gran bajada del impuesto de sociedades y en general de reducción fiscal, mientras que en España ha subido la presión fiscal; y, además, la deuda del estado sobre el PIB en Irlanda es del 50%, y en España del 104%. Irlanda ha jugado un rol de puente entre Europa y EE.UU., tal vez por el idioma, y nuestro país no ha aprovechado en igual medida este papel con Latinoamérica.

Independientemente de las razones de estas diferencias, lo que importa son las consecuencias. Si en España los sueldos hubieran subido el 63% como en Irlanda, el problema del acceso a la vivienda no sería tan grave, el índice de pobreza sería mucho menor, y ninguna persona con empleo tendría problemas para llegar a fin de mes.

El caso de nuestra vecina Portugal no es tan espectacular como el de Irlanda, pero nos mejora por diez en la subida del poder adquisitivo.

De hecho, la renta disponible real desde 2008 ha empeorado debido a una mayor presión fiscal al no haber deflactado el IRPF.

Pues sabiendo que el problema de España es la productividad y los salarios bajos, el Ministerio de Trabajo ha presentado, y afortunadamente no se ha conseguido, una propuesta con el objetivo de reducir la jornada de trabajo, en vez de favorecer incrementos salariales por productividad.

Se continúa apostando, así, por crecer en un modelo extensivo de capacidad laboral con bajo valor añadido, en vez de apostar por la calidad de empleo.