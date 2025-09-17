Pedro Sánchez no es un hijo de puta

No es autócrata, tampoco traidor a España, no puede ni quiere ser dictador, no le corresponde ninguno de los desaforados epítetos que le dedican coreados por doquier en los festivales que organizan las derechas, a los que se suman los que profesan animadversión sin límites hacia al presidente del Gobierno; no, Pedro Sánchez no es nada de eso, tampoco un «chulo putas», así definido por el desatado Santiago Abascal, que cabalga la ola creciente de la extrema derecha occidental, dispuesto a darle susto de muerte al PP; no es un hijo de puta aunque le guste la fruta. El disparate se ha enseñoreado de la política española, a rebufo de lo que viene acaeciendo en los Estados Unidos del tarado narcisista que lo preside, para «catástrofe» de Occidente, según apreciación privada que me confió un político británico de altura, hoy retirado y dedicado a menesteres humanamente menos gravosos, y en Europa, porque, dejémoslo aclarado, lo que sucede en las Españas no se queda en las Españas, sino que viene impuesto por la llamada «internacional trumpista» en la que destacan el húngaro Viktor Orbán, otros dirigentes de la antigua Europa comunista (qué sarcasmo, qué lección para los irredentos del comunismo, ¿se enteran los Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra y demás aguerridos cofrades), la francesa Marie Le Pen o el británico Farage (Giorgia Meloni está en trance de dejar de estar asilvestrada, cosas de los italianos, siempre a un tris de despeñarse, jamás dando el paso fatal, hasta supieron deshacerse de Mussolini a su debido tiempo soslayando aparecer como los vencidos de la Segunda Guerra Mundial), dispuestos a hacer tabla rasa del orden internacional, todos los anteriormente citados (incluyo a los enloquecidos de Podemos en la pugna por la demolición de la democracia occidental) respaldando al asesino en serie que preside el Gobierno de Israel, reo del delito de crímenes de lesa humanidad. Los sionistas que dirigen hoy Israel reeditan lo acaecido en el Gueto de Varsovia en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial: emulan a los nazis en los apenas 300 kilómetros cuadrados (menos de la mitad de Menorca) de la Franja de Gaza, donde son eliminados sin piedad dos millones de seres humanos. La Alemania nazi lo llevó a cabo con los judíos. En el Gueto de Varsovia la degradación humana llegó a los límites que no se habían alcanzando hasta hoy en Gaza.

Bien, pues resulta que el presidente del Gobierno, que tiene flancos políticos vulnerables harto evidentes, está saliendo reforzado, quién lo iba a suponer, por el extravío del PP de Núñez Feijóo, político perdido en un magma nacional e internacional que no acierta a descifrar. ¿Tan imposible es para el PP ejecutar oposición adecuada, martilleando donde se le hace daño al PSOE malherido de Sánchez? Lo sucedido este domingo en Madrid, al salir la gente a la calle para bloquear la Vuelta a España por la indecente participación de un equipo ciclista israelí propiedad de un amigo de Benjamín Netanyahu, exhibe las carencias del equipo dirigente del PP, al que Vox (sigan a Enric Juliana, uno de los analistas más finos que hay hoy en España, por algo tiene hilo directo con el Vaticano) está cercando a marchas forzadas. La talla política de Tellado, Bendodo y equipo que acompaña a Feijóo es deplorable. Las encuestas, no las que le prodigan los medios amigos, sino la serias, datan el progresivo deterioro del PP, el ascenso incontenible de Vox, la paulatina recuperación del PSOE. ¿Hasta dónde llegará la pleamar? Incógnita. Apuntemos, con Juliana, que si en las elecciones presidencias francesas de la primavera de 2027 se impone Le Pen o su lugarteniente Jordan Bardella (la jefa está inhabilitada por corrupta) y después llegan las generales en España, Vox estará en disposición de adelantar al PP. Sánchez, que taimado sí lo es, lo sabe, y de ahí que su pretensión sea llegar a esas calendas. Cuidado con quienes se pasan de listos: la suma de las derechas da sobrada hoy por hoy mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. 2027 queda muy lejos para lo que son los tiempos políticos. Pero Pedro Sánchez no es un hijo de puta.