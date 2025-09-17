El hogar y la traición

Los vemos en la calle. Inevitablemente, los vemos. Aunque un resorte nos impulsa a desenfocarlos. Como si fueran pobladores de otro mundo. Seres ajenos, nunca vecinos. Pero, en realidad, ¿cuántos escalones nos separan de esa persona que duerme en un portal? Muchos, es la respuesta rápida, casi automática. ¿Seguro? Basta con repasar las encrucijadas de la vida para empezar a desarmar las certezas. La red familiar podría haberse deshilachado y los recursos haber ido disminuyendo hasta resultar insuficientes para el alquiler de una simple -y prohibitiva- habitación.

Según la Encuesta de Personas sin Hogar del INE de 2022, hay 28.552 personas en España sin hogar. Algunas organizaciones elevan la cifra a unas 40.000 personas. El estudio apunta que alrededor de 3,7 millones viven sin contrato o bajo la amenaza de un desalojo. Y otras 4,8 millones de personas habitan, directamente, en un hogar inadecuado.

El problema no afecta solo a nuestras fronteras. En la última década, el aumento del sinhogarismo está desbordando a las instituciones europeas. Reino Unido encabeza la estadística con 43 personas sin hogar por cada 10.000 residentes. En Alemania y Francia, se ha más que duplicado la cifra. Los estudios señalan la falta de vivienda asequible como el factor crítico, así como las prestaciones inadecuadas y la congelación de ayudas a la vivienda. En la calle, el deterioro individual y colectivo no tarda en manifestarse. Solo Finlandia ha reducido drásticamente el fenómeno otorgando viviendas permanentes que han facilitado la inclusión.

En EEUU, el número de personas sin hogar ha alcanzado un nivel récord debido a una combinación letal de alquileres desorbitados, salarios bajos y precariedad laboral. Los trabajadores sin hogar ya no son una excepción, aunque se invisibiliza su situación. Son los que duermen en su coche, en algún albergue o van de sofá en sofá en viviendas de amigos o familiares. Como apunta el periodista y antropólogo Brian Goldstone: «Cuando el trabajo ya no da estabilidad, cuando los salarios son demasiado bajos y los alquileres demasiado altos, cuando millones de personas están a solo una factura médica, un sueldo perdido o un aumento de alquiler de perder sus hogares, ¿quién, exactamente, está a salvo?». Donald Trump ha aportado su peculiar solución a la problemática en Washington: «Las personas sin hogar tienen que irse inmediatamente» para dejar la ciudad «más segura y hermosa que nunca». La criminalización de la pobreza adquiere tintes distópicos.

El problema de la vivienda es un abismo sin fondo. Lastra la vida de los jóvenes, es la espada de Damocles de muchos y puede conducir hasta el infierno. Cada escalón forma parte de un problema tan enorme que cuesta entender la falta de acuerdo político y social para abordarlo en su plenitud. Duele la inacción de unos, también el excesivo celo de otros en proteger medidas que la práctica ha convertido en inútiles. Se necesitan viviendas asequibles y se necesitan tantas que cada traba es una traición a la mayoría.