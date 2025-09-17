El futuro de Gaza según Washington y Tel Aviv (añado)

Trump dispone de un primer plan para Gaza / Mary Altaffer

Trump dispone de un primer plan para Gaza que materialice su visión divina: «Vi una foto de Gaza; es como un enorme sitio de demolición (todavía había muchas casas en pie, añado), hay que reconstruirla de otra manera, es un lugar fenomenal… junto al mar, con el mejor clima. Todo es bueno. Se pueden hacer cosas hermosas con ella». Pero sin palestinos, añado.

El plan de 38 páginas prevé «tomar el control del enclave» y convertirlo en un fideicomiso administrado por Estados Unidos durante al menos diez años (indefinido, añado), mientras se transforma en un centro turístico y de fabricación de alta tecnología. Habilitarían zonas temporales para los obreros palestinos (esclavos, añado) durante la reconstrucción. Para el resto prevé «una reubicación temporal» a través de lo que llama salidas «voluntarias» a otros países mediante «un pago en efectivo de cinco mil dólares y subsidios para cuatro años de alquiler en otro lugar, además de un año de alimentos». Lo de «en efectivo» me parece importante resaltarlo porque no queda ningún banco en Gaza donde pasar por caja, añado.

El plan estima que «cada salida» le ahorrará al fideicomiso 23.000 dólares en comparación con el alojamiento temporal y lo que llama servicios de «soporte vital» en las «zonas seguras». Lo de «soporte vital» no sé qué significa, como no sé qué significan las actuales «zonas seguras». Porque lo único seguro es que los siguen asesinando en las «zonas seguras» para maximizar el muy oneroso fideicomiso no vinculado al no genocidio, añado.

El proyecto se titula Fondo para la Reconstitución, Aceleración Económica y Transformación de Gaza, que en su acrónimo es «GREAT Trust». O Gran Fideicomiso. Hecho a la altura humanitaria e intelectual del presidente delincuente condenado por sentencia firme. Fue redactado por los mismos israelíes pro-Netanyahu que crearon la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), respaldada por Estados Unidos, que «distribuye» alimentos dentro del enclave. «Distribución» consistente en no dejar entrar a los seis mil camiones con alimentos y medicación retenidos (ad aeternum, añado) y la construcción de toriles de alambre de espino donde culebrean los gazatíes que buscan comida y resultan asesinados. El relato de los médicos españoles y el teniente coronel Anthony Aguilar, ex boina verde, que ha vuelto asqueado de la misión, detallan inicialmente disparos en cabeza y el cuello; después en piernas y pies, y últimamente en las zonas genitales. No vayan a reproducirse en exceso en detrimento del fideicomiso no vinculado a un no genocidio no cometido por el gobierno de Israel. Añado.

La financiación consiste en inversiones público-privadas de «megaproyectos»: desde plantas de vehículos eléctricos y centros de datos hasta complejos turísticos en playas y rascacielos de apartamentos. Los cálculos prevén una rentabilidad cuatro veces la inversión de cien mil millones de dólares en un periodo de diez años, revela el Financial Times. No detalla la posible comisión de Trump, añado.

La fundación FGH también será la responsable de limpiar Gaza de municiones sin explotar, y escombros. Aunque no cuantifica la «onerosidad» de la prestación. De otra parte, el gobierno de Israel está en conversaciones con países que acogerían a los gazatíes «reubicados»: Los muy seguros y prósperos Libia, Etiopía, Sudán del Sur, Indonesia y Somalilandia (la he tenido que buscar en el mapa).

La jueza de la Corte Penal Internacional, Navi Pillay, fue una de los tres jueces que en Ruanda condenaron por genocidio al propietario del periódico Kangura, al director de la radio RTLM y a su cofundador. La primera condena por este delito desde los juicios de Nuremberg de 1945. Actualmente preside la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El martes 16 de septiembre concluyó en una exposición muy detallada y razonada que «…en conjunto, estos hechos constituyen un patrón que demuestra una intención genocida».

La relatora de la ONU sobre Palestina, Francesca Albanese, anunció el mismo día que los cálculos de científicos y académicos, incluyendo investigadores israelíes, estiman el número de palestinos asesinados en 680.000, no en 65.000, aunque como sucedió en Bosnia y Ruanda requerirá años comprobarlo.

Y no tengo más que añadir.