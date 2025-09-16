A remar tocan

«Acabamos de escuchar una repugnante declaración antisemita del presidente del Gobierno, que, una vez más, deja a España por los suelos. El Gobierno de Pedro Sánchezya es socio colaborador de la narcodictadura venezolana, es aliado de las mafias que trafican con personas y ahora también se alía con el terrorismo de Hamás». No creo que a ningún lector le sorprendan estas palabras, que, por cierto, no pronunció ningún hooligan digital, sino el portavoz oficial del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Está claro que el ayusismo cuenta con un disciplinado ejército de faltones, al que Feijóo trata de sumarse con más voluntad que acierto. De todas formas, hemos escuchado o leído, sobre todo estos últimos días, cosas bastante peores. Era solo por poner un ejemplo. Lo que me sigo preguntando es cuándo decidimos aceptar, como algo normal, invectivas de este calibre en el debate político. Y lo que me sigue preocupando, cada vez más, es la certeza de que utilizar lenguaje bélico y deshumanizador en la conversación pública termina desembocando, tarde o temprano, en violencia real.

Empecé a pensar en este artículo antes de la muerte del activista ultraconservador Charlie Kirk, aunque en Estados Unidos ya existían ejemplos de violencia política llevada hasta las últimas consecuencias. Su abominable asesinato, y algunas de las reacciones que ha provocado, no hacen más que confirmar la teoría de que hemos entrado en zona de máximo riesgo. Ya no hay líneas rojas. Miles de internautas han celebrado el atentado en las redes sociales, Trump ha pronosticado una «paliza a los lunáticos de la izquierda radical» y tanto Vox como la internacional ultraderechista de la que forma parte han aprovechado para victimizarse, mientras siguen colonizando espacios para captar adeptos, sobre todo entre los más jóvenes. Así que, igual sugerirlo resulta un ejercicio fútil, pero cuando el ruido es tan ensordecedor y las señales de alarma tan evidentes, alguien debería apostar por la sensatez. En la política, sí, pero también en los grupos de wasap y en la barra del bar. O remamos todos o nos hundimos.