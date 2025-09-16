El mal pasa de Magaluf a s’Arenal

El juzgado de guardia es un termómetro exacto para medir la intensidad de la criminalidad, un factor muy importante en las elecciones. En Mallorca, la novedad es que el mal, en verano, ha pasado de Calvià a s’Arenal.

Una de las emociones más influyentes cuando votamos es el miedo. Miedo a no tener trabajo; a que nos rebajen la pensión; a que la atención sanitaria sea deficiente, o inexistente; a la crisis habitacional; a la okupación de nuestras casas; al cambio climático; a la delincuencia; a la inmigración; a los delincuentes extranjeros; a la falta de libertades…

Que levante la mano quien no escoja una papeleta por una de estas preocupaciones. La extrema derecha, y la derecha a secas, nos amedrentan con los criminales no españoles, especialmente los irregulares y los menores de edad (menas).

Estos meses han sido arrestados en el partido judicial magrebíes llegados en patera, afincados en la isla, y multirreincidentes. Algunos son violentos. Varios han ingresado en prisión.

Carecen de documentación y domicilio, por lo que su expulsión inmediata, una solución ideal y factible legalmente, es complicada.

Barcelona y Palma son dos importantes destinos turísticos, pero la ciudad condal sufre un azote de ladrones y descuideros reincidentes. Los juicios rápidos están pensados para responder a esa plaga, pero en la capital catalana no funcionan. Existe un colapso que demora en meses, y años, la justicia inmediata.

En Palma sí existe esta opción y, a diario, se celebran decenas de vistas por delitos menores, especialmente robos, hurtos y conducción de vehículos bajo la influencia de las drogas o el alcohol. También muchos delitos leves (hurtos de menos de 400 euros, lesiones leves, amenazas…) se tramitan por este sistema exprés.

Durante décadas, Punta Ballena, en Magaluf, era el origen de numerosos imputados, tanto delincuentes habituales, como gamberros tipo hooligans. «Calvià se ha pacificado, ahora el epicentro de nuestro trabajo está en la Playa de Palma», comenta una veterana funcionaria de instrucción.

Quizás haya influido, para bien, el cambio de modelo turístico de Punta Ballena propiciado por la Administración y las cadenas hoteleras. Seguro que también han aportado la Policía Local y la Guardia Civil.

Por el contrario, los balnearios de Palma y Llucmajor dan mucho trabajo al juzgado de guardia.

«Mi impresión es que este verano ha bajado la criminalidad», asegura nuestra fuente.

El balance de la llamada «Operación Verano», el dispositivo especial de las Policías Local y Nacional, para la seguridad ciudadana en Palma es muy similar al de 2024.

Desde mayo a agosto, han sido detenidos 450 presuntos delincuentes en la ciudad, 170 de ellos pillados «in fraganti». Agentes de los Países Bajos y Alemania han patrullado también por primera línea, un refuerzo útil a la hora de comunicarse con los turistas.

Casi 200 de los sospechosos fueron interceptados en los balnearios. El resto fue capturado en el centro de la urbe.

Pero la labor policial no se ha limitado a la fechoría puntual. Quince grupos criminales han sido desmantelados. Son bandas jerarquizadas, organizadas y con un reparto de roles. Son de distintas nacionalidades y algunos itinerantes. Vienen a hacer la temporada estival. En otoño recalan, a veces, en Canarias.

El delito estrella es el hurto, de carteras, móviles, equipajes, bolsos y otros efectos. Los ladrones se aprovechan de descuidos en la playa, recepciones, terrazas o coches para robar.

Una buena noticia es que impresentables clásicos, como ‘claveleras’ o trileros casi han desaparecido. Tampoco se ha hablado mucho de las mujeres en prostitución callejera de Calvià o de s’Arenal. Algo es algo.