Los oligarcas se frotan las manos

Un equipo de los carniceros israelíes nunca debió inscribirse en la Vuelta, pero el Gobierno volvió a jugar con la ambivalencia de Rubiales, aprovechar las críticas del feminismo/palestinismo sin adoptar medidas drásticas. Esa bufonada estalló en Madrid, donde Sánchez pierde el control de la calle y a continuación presume de que se ha desmandado a sus órdenes. Encima, obliga a la ciudadanía a soportar sermones eruditos de Perico Delgado contra «los antisistema», y peroratas sobre geopolítica de popes del periodismo deportivo confinados al fútbol. En medio del desastre, se omite el dato esperanzador de que los ‘maillots’ de los ciclistas lucían en sus dorsales el nombre de otros países de impecable pedigrí democrático, como ‘BAHRAIN’. Con mayúsculas, como merece este templo árabe de los derechos humanos.

A la espera de que Sánchez disuelva a las cadenas hoteleras israelíes que operan en España, con el despido incluido de sus trabajadores insolidarios, el PSOE carga con las críticas a la protesta semipacífica sin un beneficio nítido. Los manifestantes entrevistados se mostraban mayoritariamente en contra del Gobierno español, no se lo tomaban en serio. En cuanto a la ficción de que el ejecutivo no podía eliminar al equipo israelí sin autorización de la Unión Ciclista Internacional, solo demuestra que Moncloa se halla en la UCI citada. Si una Nación no puede intervenir en la dana, en los incendios que la devoran ni en la estafa de un equipo de propaganda sangrienta en un deporte minoritario, ¿quién va a tomarla en serio?

Los ganadores del odio polarizado sobre Israel son los oligarcas rusos, a menudo judíos. El ataque a la Vuelta destaca que Moscú está vetada en las competiciones deportivas. Olvida que los gangsters amaestrados por Putin, con mansiones y yates en España, siguen campando a sus anchas. En el frente de Ucrania han muerto cientos de miles de veinteañeros, pero los magnates beneficiarios han podido mantener sus posesiones en manos de hijos de cinco años o de suegras nonagenarias. Gracias al concurso de los fedatarios del mismo Estado que se ha puesto al frente de las manifestaciones ciclistas.