Los millennials

Al concluir la temporada alta turística se están multiplicando los análisis referidos a sus resultados y perspectivas presentes y futuras. ¿Cuál es nuestro horizonte socioeconómico?

No todos coinciden, ni tan siquiera en el ámbito empresarial. A pesar de los excelentes índices de ocupación, la rentabilidad (aunque haya mejorado relativamente) no permite echar las campanas al vuelo. La estacionalidad, a pesar de algunos esfuerzos, sigue dominando el panorama. La competitividad continúa siendo ilusa. Se ha frenado la destrucción del empleo, pero el nuevo que se crea no solo es temporal, si no también precario y de escasa calidad.

En estas líneas voy a referirme más concretamente a un segmento denominado millennials, formado por la generación nacida entre 1981 y 1996. Las disfunciones del mercado se han traducido para la mayoría de los jóvenes en la imposibilidad de acometer proyectos de futuro tan elementales como disponer de una vivienda, formar una familia o simplemente ahorrar.

El crecimiento económico es condición sine qua non para que pueda darse un bienestar equilibrado de la ciudadanía, pero no es condición suficiente. La economía, especialmente la macro, no es neutra. Todos nos mostramos satisfechos por nuestros índices de mejora en la creación de empleo, pero a su vez manifestamos inquietud e insatisfacción por su baja calidad y su temporalidad. Pero centrarse únicamente en lo económico implica ignorar la importancia del progreso social: los salarios, la formación, el acceso a la vivienda, el nivel de seguridad, perspectivas de futuro, la sostenibilidad, el acceso en igualdad de oportunidades a los servicios públicos básicos. Todos nos alegramos del crecimiento sostenido de nuestro PIB, pero a su vez constatamos una creciente desigualdad de oportunidades en el acceso a los bienes y recursos, así como en las posibilidades reales de poder desarrollar nuestras expectativas personales y vitales.

Seguir apostando por el crecimiento cuantitativo de la actividad turística tiene como consecuencias unos salarios insuficientes, un acceso prohibitivo a la vivienda, la ocupación de espacios públicos. El interrogante es si tal situación marcada por la inestabilidad y la falta de perspectivas para amplios segmentos de la población (clases medias en franco retroceso, autónomos, jóvenes) es una realidad coyuntural y que por tanto puede revertirse, o es estructural y con márgenes de mejora de índole individual fundamentadas en la meritocracia y/o en el sálvense el que pueda.

Hace décadas que los índices de bienestar de una sociedad, especialmente en países desarrollados como el nuestro se establecen (o se deberían establecer) por indicadores más amplios y complejos que los cuantitativos. Los fundamentos del bienestar, los indicadores de una (presente y futura) sociedad cohesionada, deben incluir los niveles de importancia y satisfacción que reflejan los ciudadanos respeto a sus entornos vitales, de convivencia, participativos, medioambientales… La realidad es que los ciudadanos/as de nuestra Comunidad, aun reconociendo la mejora «cuantitativa» de la macroeconomía siguen mostrándose relativamente pesimistas, o cuanto menos perplejos, en referencia a un futuro.