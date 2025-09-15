La gran evasión

Acudir al cine, además de entretenimiento y aportarnos felicidad, supone vivir otras vidas mientras se dejan a un lado los desvelos cotidianos. Es la absoluta desconexión durante unas dos horas, de lo que te atrapa cada día, de lo que en definitiva dificulta enlazar con la reflexión y la propia esencia. Y pese a que en muchas ocasiones acudamos acompañados, siempre lo percibo como un acto perpetrado en solitario, en una butaca, pulverizados en la oscuridad y frente a una historia que se impone sin rivalidad alguna a través de una gran pantalla. Se convierte así, en un inmenso instante de gran evasión.

Puede que en ese escape que ofrece el séptimo arte, te encuentres con los ojos de Ralph Fiennes en un tamaño desorbitado. Puede que incluso hayas ido al cine sólo para verle a él, esta vez en la película El regreso de Ulises. Puede que en ese momento de embelesamiento queden atrás por un tiempo breve, esas pequeñas infamias habituales del día a día o las imágenes de la barbarie humana cuyas consecuencias se reflejan en las caras de los jóvenes gazatíes. Arremolinados y huesudos detrás de unas vallas con un cuenco en la mano gritan con desespero para que les echen unos granos de cereales. Son imágenes adheridas al hipocampo que nos recuerdan la otra cara de la vida: la que duele, la que grita, la de un mundo que sangra. Puede que, y sólo entonces, sentada en esa butaca comiendo el cereal explotado en el cine, el azul de Fiennes, de melancolía e intensidad inigualables, se convierta en un personalísimo refugio fugaz contra la memoria, siempre dispuesta a refrescarnos el detalle más mísero de la vida diaria y más cercana, o la brutalidad del mundo. Ante el asalto de imágenes, trato de perderme de nuevo un rato en la mirada de este Ulises demacrado que carga con todo el peso del mundo, pero su brillo triste y sus silencios, pozos de desolación después de la guerra, parece que tratan de interpelarme con una pregunta que no se puede eludir: ¿qué hacemos con lo terrible, con el dolor del otro?

Se puede recurrir a la evasión, del latín evasio, que significa «acción y efecto de alejarse de una dificultad», por lo que escapar de todo en el cine es tentador. Sin embargo, algunos dicen que la verdadera función del arte y la belleza puede ser ayudarnos a procesar, a cuestionarnos, no a olvidar. Y Fiennes, lo pone fácil: nunca permite una huida completa, siempre rezuma un resquicio de inquietud, un dolor antiguo no resuelto: es el clásico cliché del cine del «hombre atormentado». Nos ofrece el placer estético de la belleza en sus ojos y una interpretación siempre magistral, pero también parece que obliga a volver sobre nosotros mismos. Tal vez ese sea su verdadero poder: el de recordarnos que en el cine, como arte, la evasión no tiene por qué ser olvido, sino más bien un desvío momentáneo que nos prepararía para regresar a la realidad con una sensibilidad distinta.

Los ojos que creía un escondite de fantasía me invitaron, al final, a ver más hondo. Azul Fiennes.