Opinión
El circ de les mentides
Durant els darrers mesos, ha transcendit en els mitjans de comunicació el fet que alguns polítics han mentit respecte al seu currículum acadèmic, i per això mateix resten desqualificats.
Suposo que us en recordeu de la novel·la La foguera de les vanitats de Tom Wolfe, la qual ens mostra una societat burgesa curulla d’hipocresies i convencionalismes socials més o menys fingits amb l’ànim d’exposar una societat presumiblement ‘perfecta’, però que en realitat fa aigües per tot arreu. Actualment, està de moda posturejar, perquè d’alguna manera ens volem fer els interessants, potser per a fer-nos més visibles davant dels altres; no és cap novetat ni ens estranya que sigui així: alçar la cresta i dir aquí estic jo. Durant els darrers mesos, estiu inclòs, ha transcendit en els mitjans de comunicació el fet que alguns polítics han mentit respecte al seu currículum acadèmic, i per això mateix resten desqualificats. No cal mentir per a fer-se valdre. De fet, segons es detalla en la Llei Orgànica de Règim Electoral General, els únics requisits que cal posseir per a ser diputat o diputada és ser major d’edat, tenir nacionalitat espanyola i no trobar-se inhabilitat per sentència judicial. Per tant, qualsevol pot ser-ho, ja que no demana cap nivell educatiu específic. Si s’infla o es menteix pel que fa als títols acadèmics és, probablement, per a impressionar els del mateix partit i també a l’oposició. Sembla que la vàlua d’una persona és definida pels títols que posseeix. L’episodi més rellevant fou el de l’exdiputada del Partit Popular Noelia Núñez, que no gaudia de cap títol acadèmic tot i haver registrat en el Congrés de Diputats i Diputades un expedient adulterat. En una entrevista televisiva abans d’obrir-se la caixa dels trons, el locutor en un moment donat de la conversa va ressaltar i alhora lloar els diversos títols que deia que tenia, ella simplement va esmentar que li agradava estudiar i no va desmentir que era fals. Es veu que té molta verba i l’únic argument que esgrimeix és el del ‘tu més’ per a defensar el seu partit amb frases fetes que surten de les estances superiors del seu partit, per marcar un camí, d’aquí que tothom diu gairebé el mateix. Ara és convidada com a tertuliana en els diversos platós televisius, com la Sexta Xplica presentat per José Yélamo, talment com si fos un premi per haver mentit en la taula més plural de totes les cadenes televisives de l’Estat espanyol, com els agrada divulgar-lo. Quin exemple, no. Pel que sembla, mentir té les seves recompenses, perquè l’esmentada política és convidada aquí i allà, talment com si hagués fet un acte heroic quan va renunciar a tots els seus càrrecs fins al punt de ventar-se que d’altres no hagin fet el mateix. L’altivesa que demostra ens fa veure que hi ha gent que té la cara molt dura. El problema és que no hauria d’haver acceptat cap càrrec o rang fora o dins del partit en el qual milites, sobretot si s’atenien al seu fals currículum. Només ha renunciat perquè aquest pastitxo, sigui per la causa que sigui, s’ha destapat i ha esdevingut vox populi. La mentida sona com la veritat i la veritat, com la mentida. Ella s’ha posat com a exemple en deixar totes les seves funcions dins del partit Popular, i s’ha atipat de denunciar al partit Socialista de no usar la mateixa mesura. Excuses, com sempre. Segurament, si no hagués estat agafada, hauria continuat amb aquesta farsa, sense ni plantejar-se que estava fent una cosa mal feta. George Orwell parlava de decència, de ser una persona decent i íntegre, una virtut que està més estesa entre la gent que sovint anomenem vulgar, és a dir, simple, que no pas entre les classes superiors, però molt rara entre els intel·lectuals, i que esdevé un compendi d’honestedat i seny, de desconfiança davant dels afalagadors discursos i tenen un immens respecte per la paraula donada. A ‘Minima moralia’ de Theodor W. Adorno, un escrit de mitjan segle passat, reflexiona sobre la mentida. Diu que s’ha convertit en una de les tècniques desvergonyides que tothom empra per crear al seu voltant la fredor que li permetrà prosperar. La mentida és immoral, però no és pas perquè vulneri la veritat, sinó perquè falseja la realitat. Cada mentida ens recorda la manera indecent de com funciona aquest món, que l’obliga a mentir si vol sobreviure. La mentida pren l’altre per ximple i esdevé una falta de respecte indefensable. El problema és que estem envoltats de tantes mentides que costa trobar autenticitat. No sé si la mentida té les cames curtes o llargues, el que sí que veig és que hom s’acostuma a ella a l’acte, sense ni tenir tan sols el llibre d’instruccions. En el regne animal som els reis de la mentida, ja que l’ésser humà és l’únic animal que enganya; és a dir, menteix, car és capaç d’alterar la realitat per a treure’n un guany. I això ho fan, malauradament, els polítics amb la seva política, que es veuen obligats a servir-se constantment de la mentida si no volen ser eliminats del tot.
