Son Sardina sacude la vuelta al cole con el ‘caso Roldán’

Las familias se concentran frente al CEIP Son Sardina para protestar contra el docente condenado por acoso / Manu Mielniezuk

El asunto más inquietante de este inicio de curso es el plante de Son Sardina por el debate moral y jurídico suscitado. Las familias han optado por mantener una huelga indefinida y no llevar a sus hijos al colegio hasta que no se aparte al profesor Miquel Roldán, condenado por acoso a un exalumno. El Govern entiende la lógica «intranquilidad» de esos padres y madres que padecieron el curso pasado las familias del CEIP Gabriel Janer Manila, su anterior destino, pero responde que se encuentra con las «manos atadas» porque la sentencia no es firme, al haberla recurrido el condenado, y sobre todo porque no se le inhabilitó para el ejercicio de la profesión.

La víctima detonante de esta crisis tuvo de profesor a Miquel Roldán el curso 2016-2017 y posteriormente, a finales de 2020, empezaron a jugar juntos a pádel. En septiembre de 2021, el adolescente quiso cortar la relación al sentirse agobiado por sus invitaciones para quedar a solas y el tono de algunos comentarios. El profesor no se resignaba a perder su contacto e insistía en pedirle explicaciones, hasta el punto de presentarse en su domicilio diciendo que la iba a liar. En la Nochebuena de 2022, Roldán dejó una carta de despedida y publicó un videoclip en el que se lanzaba a las vías del tren con la imagen del exalumno como cierre. Una astracanada que movilizó a SOS Desaparecidos. «Excede claramente de la respuesta normal esperable de un adulto que una persona mayor de edad pida insistentemente explicaciones a un menor, cuando este no quiere ofrecérselas o no está capacitado todavía para poder ofrecérselas. Y el acusado era docente, así que era esperable de él un comportamiento con la víctima acorde a su edad», apuntó la jueza de lo Penal 3 en su sentencia. Lejos de recapacitar, Miquel Roldán se atrinchera. Ha escrito un libro con su visión de lo acontecido, titulado Inocente de mi, acompañado de canciones con títulos como Aún me acuerdo de ti, que promociona coincidiendo con el inicio de curso.

Un profesor puede tener una vida no ejemplar y reivindicar su derecho a ejercer la docencia en una situación procesal adversa, pero las familias también tienen derecho a exigir unas mínimas garantías para la protección de sus hijos ante comportamientos tan poco edificantes. El asunto apela a los sindicatos, que hasta la fecha han bloqueado con su voto en contra o abstención someter a Roldán a un estudio psicológico. ¿Dejarían a sus hijos en esas manos? La pregunta de las familias apunta a la delgada línea que divide la defensa de los intereses laborales del corporativismo. En el intento de buscar una salida ante esta colisión de derechos, el conseller Antoni Vera ha ofrecido sin éxito dejar a Roldán como profesor de apoyo, evitando que se quede a solas con los alumnos. En paralelo, el PP ha emprendido una iniciativa para solicitar al Gobierno la ampliación de los delitos que inhabilitan para trabajar con menores, de forma que el acoso, aunque no sea sexual, también sea incluido. En caso de prosperar, llevará su tiempo y, llegado el momento, no sería aplicable al ‘caso Roldán’ por la retroactividad favorable al reo. La sensibilidad de la materia exige máxima responsabilidad de todas las partes implicadas para buscar una solución, además de revisar la idoneidad o no norma con rigor, sin secundar calentones justicieros que persigan la instauración de una sociedad de sepulcros blanqueados, pero también sin dejar descubierto cualquier vacío legal que ponga en peligro la parte más vulnerable de la educación, los menores.