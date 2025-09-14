Opinión
Justícia bíblica o española
La imatge que tenim de l’actuació dels jutges sol ser la cinematogràfica i per això, si ens toca anar-hi, ara i ací. potser que els jutges ja no ens semblen tan impassibles i el que és pitjor, ni justos, quan comprovem que la justícia que imparteixen no és igual per a tots. Pense en el Tribunal d’Ordre Públic franquista; o propose recordar els casos de la Casa Real, com el cas impossible del rei que hagué i en el del gendre i la infanta; o els casos dels polítics d’upa, com Rato, Zaplana, Matas i altres peixos grossos del PP. Si recordem els casos de la gent sense pedigrí, recordarem que la justícia no ha estat igual per a tots. Per això, els casos que s’han de jutjar pròximament, la major part de personatges populars, plantegen dubtes sobre si seran justos o no i molts suposem que no.
La justícia també xoca, de vegades, amb la realitat dels errors judicials, o amb la imperfecció d’alguns processos, o amb corrupteles per part d’alguns jutges i per això és natural que ens qüestionem alguns actes judicials. El fet que hi hagen jutges suspesos o expulsats de la carrera és una prova del que diem. En el món occidental, els déus tenen molt de protagonisme en la justícia i. no sols perquè la majoria dels jutges siguen conservadors i creients que juren sobre la Bíblia, sinó perquè els codis s’han gestat amb coartades doctrinals. Passa, també, que de vegades hi ha una gran contradicció entre el que diuen els jutges que creuen i el que sentencien, que algunes vegades són contradictoris i, fins i tot, fraus. O ho semblen massa. Per això mateix, als jutges se’ls hauria de reclamar coherència amb les doctrines que diuen practicar, per tal de poder discernir els casos d’honradesa dels d’hipocresia i per això se’ls hauria de sotmetre a controls d’ortodòxia, per evitar que ens donen gat per llebre. Si se fan controls als productes alimentaris i als farmacèutics, perquè ens poden danyar la salut, també s’haurien de fer als productes judicials.
A la Bíblia he trobat molts textos, on el mateix Yhavé reconeix que hi ha corrupcions en alguns jutges i per això fa serioses advertències. Veiem dos exemples, el salm 82, 2-4, «fins a quan jutjareu injustament, afavorint la causa dels culpables? Defeneu els febles i els orfes, feu justícia als pobres i als desvalguts». Pel que es veu, Yhavé dóna la raó a Pedro Sanchez. En Èxode 23, 1-3, «no escampeu falsos rumors. No aneu a favor del culpable donant un fals testimoni... No oprimiu l’immigrant; vosaltres coneixeu prou bé com és la vida dels immigrants, perquè també en vau ser...». És evident que Yhavé condemna els deliris anti- migratoris de Vox.
Suscríbete para seguir leyendo
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
- El jubilado mallorquín que se marchó a vivir a Tailandia pide ayuda para regresar a Mallorca
- Jaime Anglada recibe el alta en el hospital de Son Espases
- Los padres del CEIP de Son Sardina seguirán sin llevar a sus hijos indefinidamente y exigen la presencia de Prohens y Vera: 'No han garantizado la seguridad de los menores
- Los payeses de sa Pobla abandonan más de 500 cuartones de tierra para la patata de invierno
- Fulgencio Coll aconseja al Ayuntamiento de Palma 'menos gastos en macrofiestas' y mejorar la política de vivienda
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- La reacción de un turista al descubrir cómo visten los mallorquines: 'Es diferente