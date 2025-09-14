Habitantes de septiembre / .

Lloran más que de costumbre los teléfonos móviles ignorados por un rato en las taquillas del gimnasio, acostumbrados como están a ser el centro de atención. E irrumpen en las clases visitas de paisano que asienten a lo que les va susurrando el comercial de turno señalando aquí o allá, mientras los demás nos aplicamos en hacer planchas o el saludo al sol.

En esas cosas, y no en otras, los que escribimos, ¡por voluntad propia, todas las semanas del año!; los que tenemos una edad y hace pero que mucho que no aparcamos en doble fila mientras distribuimos con prisas a nuestros vástagos por centros escolares; los que no trabajamos en hostelería en la costa; los que no tenemos casa en la playa, ni en la sierra, ni en un pueblo… advertimos que ha llegado septiembre.

No les juzgo, qué va, yo he sido muchos de ellos —menos propietaria de casa en la playa, aunque estoy a dos columnas de que este periódico me entregue la mía como bonus por tantos años de labor—. Lo que pasa es que no les creo. Lo que pasa, desde la perspectiva de la postura de la cobra —no confundir con hacer la cobra— y sobre todo, desde la panorámica IMAX que otorga la edad, sé que apuntarse al gimnasio en septiembre, dejar de fumar el 1 de enero o abrirse un perfil en Tinder un 13 de febrero tiene más o menos la misma credibilidad que una regularización fiscal cuando el delincuente confeso ha descubierto que le investigan por fraude.

Y sin creerles, ¡ojalá! el lunes descubra a uno de ellos por el rabillo del ojo mientras intenta su primer perro boca abajo. Con el lustre del chándal recién comprado y el crujir de las rodillas, que es la risa de las articulaciones desacostumbradas a moverse. Ojalá, porque hasta sospecho que hacer de la vida sana su costumbre les acerca a ese mandar a la mierda el cigarrillo —vetado ya hasta en las terrazas—e incluso, a encontrar el amor de su vida, no en una aplicación, sino en una bicicleta estática.

No sé si vieron en alguna ocasión el vídeo que una peluquera argentina, Vicky López, publicó con un mensaje: «No te acostumbres a vivir mal». Contaba mientras paseaba que era una frase que su madre le repetía con frecuencia. Y para que entendieran el significado, mostraba que a una de las patillas de las gafas que lleva le falta un tornillo. Pero en lugar de ir a la óptica, cada vez que se le cae, lo encaja. Hasta que se le cae otra vez. Se acostumbró. Lo mismo que se acostumbró a tener rota la cerradura de la puerta principal de su casa, de modo que cada vez que llega, deja el carrito de su bebé en el porche, da la vuelta para entrar por la cocina, cruza la casa y abre desde dentro. En lugar de llamar al cerrajero, se acostumbró. Y como el difusor del secador se le cae cinco veces al suelo, en lugar de cambiarlo, se seca el pelo abriendo un cajón del baño. Así, en casa de herrero, cuchillo de palo: esta peluquera se acostumbró a recogerlo del cajón y no del suelo.

El vídeo se viralizó, replicándose en muchos otros donde aspirantes a influencers y oportunistas, con música inspiradora de fondo, te advierten del lastre de las malas costumbres. Y emulando de nuevo a la peluquera, cuando vemos las costumbres de nuestro vecino recortar ya podemos poner las propias a remojar. O, mejor dicho, la cosa nos sirve para recordar que tanta responsabilidad tenemos sobre el hábito saludable que hemos construido alrededor —como una fortaleza—, como sobre el pernicioso, ya sea con empeño u omisión.

Y tal es la importancia de eso que llamamos costumbre que la palabra confluye en un raro y precioso nudo del lenguaje: de los orígenes tanto en latín como en griego han derivado, además de costumbre, hábito, tradición, ética, moral, creencias o cultura… pero también vestimenta o morada. Etimológicamente, del latín consuetudo llegó al italiano medieval costume, que también en inglés (custom) y francés (coutume) significa «traje, atuendo». Por eso, aunque «no solo el hábito hace al monje», representa lo que «llevas puesto», ya sea en una prenda o en la vida.

Y del griego ethos (primero «morada, guarida» y después «costumbre, carácter») derivó, por ejemplo en alemán, Gewohnheit («morar»). Tanto para griegos como alemanes, la costumbre se concibe como algo que se «habita»: lo que haces de manera reiterada se convierte en tu casa mental, y nosotros, a su vez, en sus habitantes.

Por eso, no hay que amañar facturas en Costa de Marfil ni dejar para mañana lo que puedes hacer hoy —y ni te cuento si, además, te mejora la postura y la vida—. ¡Bienvenidos sean los habitantes de septiembre! Un mes tan estupendo como cualquier otro para retomar o para iniciarte en el gimnasio, en la piscina, en las clases de mandarín o en un voluntariado.

Y para arreglar la cerradura, querida Vicky, eso… me parece urgente.

«Somos lo que hacemos repetidamente». Aristóteles.

«Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros». Jean-Paul Sartre.

«Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos». Eduardo Galeano.