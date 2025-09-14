Opinión | Tribuna
Cap a un món de cantants de reggaeton!
Circula una frase per les xarxes que diu: l’idioma castellà té uns 300.000 paraules, un periodista o escriptor en maneja unes 3.000, una persona adulta es comunica amb unes 500. Un cantat de reggaeton en domina 26.
Poques i pocs sereu qui no l’hagueu llegida o escoltada abans d’avui, perquè gairebé totes i tots perdem massa temps de la nostra vida amb aquestes i altres estupideses de les xarxes socials.
Ja d’entrada, cal explicar que aquesta és una frase sarcàstica, no tot s’ha d’interpretar en sentit literal. No pos en dubte que hi pugui haver qualque cantant de reggaeton que domini 40 o 50 paraules!
James Robert Flynn, un científic neozelandès que va dedicar la seva vida a l’estudi del coficient intel·lectual mundial, constatà que aquest coficient va créixer clarament i sostingudament des dels anys cinquanta fins a finals dels anys noranta, batiant aquest creixement com l’Efecte Flynn. Simplificant molt, un fet impulsor d’aquest creixement va ser poder fer la passa de deixar de pensar només en allò més «concret» per poder desenvolupar pensaments abstractes. Ningú ho va discutir, la humanitat va treure pit, i ens vàrem creure que, ja per sempre, cada generació d’humans seria més intel·ligent que les seves predecessores.
Uep! Però, tot allò que puja ha de tornar a baixar, no? Aquest procés es va topar amb la revolució digital. La que havia de ser impulsora del coneixement infinit, ha esdevingut la successora del «futbol y toros para el pueblo», una eina d’entreteniment i distracció massiva i permanent, pensada per fer guanyar doblers a unes quantes empreses a força de tornar boja la nostra atenció i destruint la nostra capacitat de focalitzar la concentració de manera sostinguda. L’efecte Flynn ha experimentat des dels inicis del segle XXI, especialment en els països desenvolupats, una caiguda alarmant en U.
De la lletra impresa, passarem als mass media, especialment la televisió, i després arribaren els cavalls de l’apocalipsi: twitter, instagram, facebook, google, que l’únic verb que volen conjugar és monetaritzar, en infinitiu, sense importar-los convertir-se en el mitjà de propagació dels totalitarismes i les idees més reaccionàries i anticientífiques.
Una de les principals causes és l’empobriment de la llengua i el lèxic, no tan sols del vocabulari, sinó dels matisos de significat imprescindibles per desenvolupar pensaments complexos. No hi ha connexions d’idees, no hi ha sinapsi, no hi ha comparacions crítiques… ja em direu qui és capaç de fer raonaments crítics en aquest context!
La subtilesa, la ironia, els dobles sentits, les paràboles, les metàfores… tot va camí de ser arqueologia lingüística per a unes generacions que es comuniquen amb uns pocs centenars de paraules, o que només fan servir d’un grapat d’emoticones per expressar tots els seus sentiments i estats anímics. L’efecte de les xarxes socials és devastador. Cada cop tornam a ser menys capaços de descodificar textos, ni encara que siguin senzills, i delegam qualsevol esforç intel·lectual en la tecnologia i, ara també, la IA.
De continuar així, podria complir-se la situació de la pel·lícula de 2006 de Mike Judge, La idiocràsia, en la qual un individu mediocre, després de romandre 500 anys hibernant per mor d’un experiment, es despertaria en una societat idiotitzada, en la qual els raonaments de la gent tindrien la profunditat d’una lletra de reggaeton, convertint-se en l’ésser més inteligent del món.
